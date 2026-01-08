Añatuya: una joven de 19 años fue hospitalizada tras un intento de suicidio

La mujer ingresó de urgencia al Hospital Zonal con lesiones en el cuello luego de un conflicto de pareja. Permanece internada en observación y la Policía investiga lo ocurrido.

Hoy 22:27

Una joven de 19 años fue hospitalizada de urgencia en Añatuya este jueves por la noche, luego de protagonizar un intento de suicidio en su domicilio, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales.

El hecho se registró alrededor de las 21 horas, cuando la mujer fue trasladada al Hospital Zonal de Añatuya por su padre, quien intervino rápidamente tras una aparente discusión de pareja.

Según precisaron desde la Departamental 13, al ingresar al centro de salud la paciente presentaba lesiones equimóticas en la zona del cuello, por lo que el médico de guardia dispuso su internación inmediata para un control exhaustivo y seguimiento de su evolución.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 41, que quedó a cargo de las diligencias de rigor y del labrado de actas correspondientes. La investigación busca establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

Hasta el momento, la joven se encuentra estable y bajo estricta observación médica, mientras se continúa recabando información para el avance de la causa.