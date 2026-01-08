Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 ENE 2026 | 23º
Arranca la edición verano 2026 de “Santiago es tu Río” con propuestas para toda la familia

El programa municipal comenzará este viernes en el predio de Alsina y Costanera, con actividades recreativas, deportivas y culturales de acceso libre y gratuito.

Hoy 22:26

Este viernes a las 20 horas se pondrá en marcha la edición de verano 2026 de "Santiago es tu Río", el programa recreativo destinado a las familias organizado por la Municipalidad de la Capital con acceso libre y gratuito.

Con presencia de autoridades municipales y de organismos provinciales, se habilitará en el predio de Alsina y Costanera Luis “Chacho” Lescano una nueva entrega de esta iniciativa que se desarrollará todos los viernes, sábados y domingos de enero y febrero a partir de las 19 horas.

Los vecinos podrán disfrutar de numerosos deportes de arena como fútbol, vóley, cesto y básquet. Además, habrá un ampliado y renovado patio de comidas con food trucks, una feria con stands de artesanos e instituciones, espectáculos musicales en vivo, carpas tecnológicas con juegos de realidad virtual y muros para escalar, entre muchas otras atracciones.

