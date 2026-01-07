Obras Públicas repara el pavimento dañado por el calor en calle Diaguitas

Las reparaciones son llevadas a cabo en la intersección de las calles Rivadavia y Diaguitas, en los barrios Don Bosco y Bruno Volta.

Hoy 20:58

La Dirección de Obras Públicas de la Capital inició la reparación del pavimento de la intersección de las calles Rivadavia y Diaguitas de los barrios Don Bosco y Bruno Volta, donde se levantó la losa por las altas temperaturas registradas durante los últimos días.

Los daños afectaron a una superficie de 120 metros cuadrados, por lo que los empleados aplicarán el nuevo hormigón en dos partes, a los fines de no interrumpir totalmente el tránsito vehicular.

Desde la repartición indicaron que estas roturas suelen ocurrir con frecuencia durante el verano, ya que el intenso calor genera tensiones excesivas en el pavimento, por lo que se continuarán monitoreando las calzadas de los diferentes barrios con el propósito de solucionar los inconvenientes que pudieran producirse.