Un tirador abrió fuego durante un funeral en una iglesia mormona y mató a dos personas

El ataque ocurrió en Utah, Estados Unidos, y dejó otros seis heridos. La policía buscaba al responsable del hecho.

Hoy 05:23

Un hombre abrió fuego desde el estacionamiento de una iglesia mormona donde decenas de personas asistían a un funeral. El hecho registrado este miércoles en Utah, Estados Unidos, dejó dos muertos y seis heridos, todos ellos mayores de edad.

“No creemos que esto fuera un ataque dirigido contra una religión o algo por el estilo”, dijo el jefe de policía de Salt Lake City, Brian Redd. La Policía tampoco cree que el tiroteo fuera al azar y apunta a un posible conflicto previo.

El hecho se produjo en el estacionamiento de una casa de reuniones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, alrededor de las 19:30 (hora local), en el área norte de la ciudad.

Tres de los heridos permanecían en estado crítico, mientras que el resto fue trasladado a hospitales con lesiones de diversa gravedad.

Luego de los disparos, se desplegó un amplio operativo en la zona, con más de 100 vehículos policiales y helicópteros sobrevolando el lugar.

El área fue acordonada y se solicitó a los vecinos evitar el tránsito por la zona mientras se realizaban los rastrillajes. Horas después del hecho, no había detenidos ni se había informado la identidad del sospechoso.

Testigos relataron que escucharon varias detonaciones mientras se encontraban en sus viviendas cercanas. Uno de ellos, Brennan McIntire, contó que al salir vio a una persona tendida en el suelo y a varias personas intentando asistirla. “La gente lo atendía, llorando y discutiendo”, describió.

Por su parte, la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, lamentó el episodio y afirmó que “esto nunca debería haber ocurrido ante un lugar de culto, y menos durante una celebración de la vida”.

En tanto, un portavoz de la iglesia expresó su solidaridad con las víctimas y agradeció la labor de los servicios de emergencia. “Rezamos por todos los que han sido afectados por esta tragedia”, señaló en un comunicado.

Hace pocas semanas, cuatro personas fueron asesinadas en una iglesia de Michigan por un exmarine que, según el FBI, actuó motivado por creencias antirreligiosas. Ese hecho llevó a reforzar la seguridad en templos y centros de culto en todo el país.

La iglesia mormona, con sede en Salt Lake City, cuenta con más de 3,5 millones de miembros en Utah y mantiene una fuerte presencia en la región.