Donald Trump anunció que Venezuela sólo podrá comprar productos de EEUU con el dinero del petróleo

El presidente de Estados Unidos confirmó la medida a través de sus redes sociales y precisó que incluye productos agrícolas, medicamentos, entre otras cosas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela sólo podrá comprar productos estadounidenses con el dinero que ingrese del "nuevo acuerdo por el petróleo", que implicará la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a la administración norteamericana. Esto podría significar un monto de más de u$s2000 millones a la cotización actual. Por el momento, no hubo respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez, por lo que no está claro si Caracas aceptó las condiciones ni bajo qué marco legal se llevarán a cabo estas operaciones.

El mandatario detalló que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, equipamiento médico y dispositivos estadounidenses para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela.

"En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal aliado. Una decisión sabia y muy buena para los venezolanos y estadounidenses", destacó el mandatario a través de una publicación en su red social Truth Social.

El martes, el líder republicano había anunciado que el país latinoamericano le enviará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo y que su administración se haría cargo de venderlos a precio de mercado. Aclaró que las ganancias de esas ventas serían para beneficio de los venezolanos y de Estados Unidos, aunque no dio precisiones sobre los términos del acuerdo.

En ese sentido, agregó: "Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

A su vez, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció este miércoles que mantendrán el control de la venta de petróleo venezolano de manera "indefinida" con el objetivo de impulsar el cambio político en el país.

“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”. Además, se mostró optimista respecto a la producción de petróleo y anticipó que podría aumentar a 700.000 barriles por día.

Trump mantendrá un encuentro este viernes con los directivos de las principales compañías petroleras del país para analizar el futuro del sector en Venezuela.

Venezuela confirmó que negocia con EEUU la venta de petróleo

Por su parte, la compañía estatal venezolana dio a conocer que inició la conversación para concretar la comercialización de "volúmenes de petróleo" hacia el continente norteamericano "en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países".

“Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", informaron.

La compañía estatal ratificó "su compromiso de continuar construyendo alianzas" que permita impulsar "el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano" y que, al mismo tiempo, contribuyan "a la estabilidad energética global".