Tras las fuertes declaraciones cruzadas, Donald Trump invitó al presidente de Colombia a la Casa Blanca

“Fue un gran honor hablar con Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, expuso el mandatario norteamericano en Truth Social.

Hoy 07:00
Gustavo Petro Donald Trump

En un contexto de creciente tensión diplomática y declaraciones cruzadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a su par colombiano, Gustavo Petro, a la Casa Blanca. El anuncio llegó después de una comunicación telefónica entre ambos mandatarios, marcada por diferencias previas en torno a la lucha contra el narcotráfico y otros puntos de la agenda bilateral.

Trump confirmó el contacto a través de Truth Social, donde señaló: “Fue un gran honor hablar con Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”. Además, informó que la organización del encuentro quedará en manos del secretario de Estado, Marco Rubio, lo que anticipa un intento de encauzar la relación tras semanas de fricciones públicas.

Por su parte, Gustavo Petro también se refirió al diálogo y remarcó su trayectoria en materia de seguridad. “Hace 20 años arriesgo mi vida luchando contra mafiosos”, expresó en un mensaje posterior, en el que reafirmó su posición frente a las críticas surgidas desde Washington.

TEMAS Donald Trump Gustavo Petro

