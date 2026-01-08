Confirmaron los árbitros para los partidos de vuelta de la Cuarta Ronda del Torneo Regional

Los encuentros se jugarán el domingo 11 de enero, con dos duelos que tendrán fuerte protagonismo de equipos del NOA.

Se confirmaron oficialmente los árbitros para los partidos de vuelta de la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, una instancia clave en el camino rumbo al ascenso. Los encuentros se jugarán el domingo 11 de enero, con dos duelos que tendrán fuerte protagonismo de equipos del NOA.

En primer turno, desde las 17:00, se enfrentarán Comercio Central Unidos y Central Argentino. La terna arbitral será íntegramente de Santiago del Estero y estará encabezada por Emilio José Maguna, quien será el juez principal. Lo acompañarán como asistentes Francisco Maguna Najar y Mario Andrés Marcos, mientras que Domingo Rafael Acosta será el cuarto árbitro.

Más tarde, a las 18:00, jugarán Independiente de Catamarca y Vélez de San Ramón. En este caso, la cuaterna será de Tucumán, con Lautaro Román Cazorla como árbitro principal. Sus asistentes serán Leila Romina Argañaraz y Axel Gastón Santillán, y el cuarto árbitro será Eloy Guzmán.

Con las autoridades ya definidas, todo quedó listo para una jornada decisiva, en la que se conocerán los clasificados a la siguiente fase del torneo y donde cada detalle puede terminar siendo determinante.