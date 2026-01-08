Güemes incorporó a Vanegas Zuñiga y Juan Sánchez Sotelo

El Gaucho suma a un defensor central colombiano y a un delantero de amplia trayectoria para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Hoy 10:57

Güemes continúa moviéndose fuerte en el mercado de pases y oficializó dos nuevos refuerzos para la temporada 2026 de la Primera Nacional: el defensor central colombiano Óscar Vanegas Zuñiga y el delantero Juan Sánchez Sotelo, dos incorporaciones que apuntan a fortalecer tanto la última línea como el frente de ataque del equipo que dirige Juan Vita.

Vanegas Zuñiga tiene 29 años, mide 1,85 metros y nació en Sincelejo, Colombia. Durante la temporada 2025 disputó 14 partidos y convirtió 1 gol, mostrando regularidad y presencia física en el fondo. Además, cuenta con una amplia trayectoria internacional, con pasos por Alianza FC, Real Santander, Llaneros FC, Patriotas, Millonarios, Jaguares FC y Unión Magdalena.

Por su parte, Juan Sánchez Sotelo llega para reforzar el ataque. El delantero centro tiene 38 años, mide 1,80 metros, nació en Avellaneda, Buenos Aires, y es de pierna derecha. En la última temporada jugó 29 partidos y convirtió 3 goles, manteniendo continuidad y presencia en el área rival. Su recorrido es extenso e incluye pasos por Racing Club, Patronato, Olimpo, Talleres, Defensa y Justicia, Arsenal, Temperley, Nueva Chicago, y una importante carrera internacional en Chile, Rumania y Grecia.

En cuanto al armado del plantel, el Gaucho ya incorporó varios nombres en este receso y muestra una renovación importante en todas sus líneas. En el arco llegaron Tomás Palleres, Facundo Rizzi y Leandro Finochietto; en defensa se sumaron Óscar Vanegas Zuñiga, Tomás Oneto, Facundo Mellillan, Marcelo Benítez y Emilio Lazza; mientras que en la mitad de la cancha arribaron Maico Quiroz, Gianfranco Baier y Franco Berges.

En ofensiva, además de Sánchez Sotelo, también se incorporaron Thomas Amivilia y Gastón Espósito, completando una línea de ataque que buscará darle más variantes y gol al equipo para afrontar una temporada exigente.

De esta manera, Güemes sigue reforzándose con nombres de experiencia para armar un plantel competitivo, con el objetivo de ser protagonista en la próxima edición de la Primera Nacional y pelear por cosas importantes a lo largo del 2026.