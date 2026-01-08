En vivo: en un clásico imperdible, Real Madrid y Atlético de Madrid definen al segundo finalista de la Supercopa

Se juega este jueves en Arabia Saudita y pone en juego el último pasaje a la final frente a Barcelona. El partido comienza a las 16.

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán este jueves en la segunda semifinal de la Supercopa de España, que se disputa en Arabia Saudita. El encuentro se jugará en el King Abdullah Sports City, desde las 16.

El ganador del clásico se medirá en la final ante el Barcelona, que viene de aplastar 5 a 0 al Athletic Bilbao en la otra semifinal. En caso de que el partido termine igualado en los 90 minutos reglamentarios, la definición será directamente por penales.

El Atlético de Madrid llega tras empatar 1 a 1 con la Real Sociedad por LaLiga, un resultado que cortó una racha de cuatro victorias consecutivas. El equipo de Diego Simeone suma 38 puntos en el torneo local y vuelve a disputar la Supercopa luego de estar ausente en la edición pasada, con el objetivo de volver a ganar un título que no consigue desde 2014.

Por su parte, el Real Madrid arrancó el año con una goleada 5 a 1 sobre Betis y se mantiene segundo en LaLiga, a cuatro puntos del líder Barcelona. El conjunto dirigido por Xabi Alonso buscará conquistar su 14ª Supercopa, luego de haber perdido la final en la edición anterior.

Ambos equipos presentan bajas importantes. En el “Merengue” no estará Kylian Mbappé, lesionado en una rodilla, mientras que en el “Colchonero” no podrá jugar el argentino Nico González, quien arrastra una lesión desde el cierre de 2025.

Probables formaciones

Atlético de Madrid:

Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke y Álex Baena; Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

DT: Diego Simeone.

Real Madrid:

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinícius Júnior.

DT: Xabi Alonso.