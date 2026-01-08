Ingresar
En vivo: Arsenal enfrenta al Liverpool de Mac Allister en un duelo clave por la Premier League

El partido se jugará este jueves en Londres por la fecha 21. El equipo de Arteta busca aprovechar los tropiezos de sus perseguidores para estirar la ventaja en la cima.

Hoy 16:05

Arsenal y Liverpool se enfrentarán este jueves desde las 17:00 por la fecha 21 de la Premier League. El encuentro se disputará en el Emirates Stadium de Londres y se podrá ver en vivo desde Argentina a través de Disney+ Premium y ESPN.

El conjunto de Mikel Arteta llega a este compromiso luego de empatar ante Bournemouth, pero con una gran oportunidad por delante: si logra sumar de a tres podrá estirar la ventaja sobre sus principales perseguidores, Manchester City y Aston Villa, que este miércoles igualaron sus respectivos encuentros y dejaron puntos en el camino.

Por su parte, el Liverpool arriba tras empatar frente a Fulham, en un partido en el que dejó pasar la chance de acercarse más a la cima. El equipo del argentino Mac Allister intentará dar el golpe como visitante para no perder terreno en la pelea por el título.

El cruce aparece como uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos protagonistas, estilos ofensivos marcados y mucho en juego en la parte alta de la tabla en este tramo decisivo del campeonato.

