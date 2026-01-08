“¡No, doña!”: una mujer entró a una comisaría de Misiones, se roció con alcohol y se prendió fuego

El personal policial sofocó las llamas y le brindó asistencia inmediata a la víctima, que tiene quemaduras en el 35% del cuerpo y está internada en estado crítico.

Hoy 08:49

Una mujer de 63 años permanece internada en estado crítico luego de haberse prendido fuego dentro de una comisaría en la localidad misionera de Campo Grande. El episodio ocurrió durante la mañana del martes y requirió una inmediata intervención policial y médica.

Según informó el medio El Territorio, la mujer ingresó a la guardia de la dependencia policial y, al abrir la puerta, se roció con alcohol y accionó un encendedor, iniciando las llamas sobre su propio cuerpo frente a los efectivos que se encontraban de guardia.

Ante la situación, el personal policial actuó de manera inmediata, logró sofocar el fuego y brindó los primeros auxilios en el lugar. Luego, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital local y, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá para una atención de mayor complejidad.

De acuerdo con el parte médico, la paciente presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de la superficie corporal, con mayor compromiso en el rostro y las vías respiratorias. Permanece internada con asistencia respiratoria mecánica y fue sometida a una limpieza quirúrgica de las lesiones.

De acuerdo al mismo medio, por indicación médica, no se le practicaron estudios toxicológicos.

En el lugar del hecho, los efectivos procedieron al secuestro de un encendedor, una botella con alcohol y una mochila con efectos personales que habría portado la mujer al momento del episodio.

Además, todo lo ocurrido quedó registrado por el sistema de cámaras de seguridad de la dependencia policial, cuyas imágenes, junto con los elementos secuestrados, fueron incorporadas a la causa judicial.