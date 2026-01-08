“Todos por Antonella”: lanzan una campaña solidaria para ayudar a una joven santiagueña

Rocío Antonella Angella fue diagnosticada con un tumor cerebral maligno y necesita colaboración para afrontar su tratamiento oncológico. Además, organizan un Té Bingo Solidario para reunir fondos.

Hoy 09:58

Rocío Antonella Angella atraviesa un delicado momento de salud y necesita la ayuda de toda la comunidad santiagueña. A la joven le diagnosticaron un tumor cerebral grado 3, maligno, ubicado en el hipotálamo izquierdo, por lo que debe afrontar un tratamiento oncológico de alto costo.

Ante esta situación, familiares y allegados impulsaron la campaña solidaria “Todos por Antonella”, con el objetivo de reunir fondos que permitan solventar los gastos médicos. Para quienes deseen colaborar, se habilitó una cuenta de Mercado Pago a nombre de Rocío Antonella Angella, con el alias ROCIO.ANGELLA.

Además, se convocó a firmas comerciales de la provincia y a la comunidad en general a sumarse con donaciones para la realización de un Té Bingo Solidario, que se llevará a cabo de manera tentativa el 25 de enero, desde las 17 hasta las 22 horas. Se solicitan aportes como productos de panadería, bebidas, artículos para el té y otros elementos que serán utilizados para sorteos durante el evento.

Desde la organización informaron que todas las donaciones serán difundidas en las redes sociales de Antonella el día del evento, como forma de agradecimiento y transparencia. También se invita a locutores o locutoras solidarias que quieran colaborar con la conducción del Té Bingo.

Quienes deseen comunicarse o brindar su ayuda pueden hacerlo a través de las redes sociales de Antonella: Facebook (antonella.angella.5), Instagram (@antoangella) o vía WhatsApp al 3856162637. “Cada granito de arena suma”, expresó la joven.