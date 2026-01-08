China hackeó mails del personal del Congreso de EEUU tras la incautación del buque petrolero

Un grupo de hackers vinculado a China habría accedido a correos de asesores del Congreso de EEUU, según reveló el Financial Times.

Hoy 10:13

Un grupo de hackers informáticos chinos accedió a correos electrónicos utilizados por asesores de influyentes comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según informó el Financial Times, en un episodio de presunto ciberespionaje que volvió a encender las alarmas en Washington y profundizó las tensiones entre ambos países.

La información fue publicada por el medio británico, que citó a personas familiarizadas con el asunto. De acuerdo con el reporte, el grupo atacante es conocido como Salt Typhoon (“Tifón de Sal”, en español) y logró ingresar a sistemas de correo electrónico utilizados por personal que trabaja para la comisión de la Cámara sobre China, así como por asesores de los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y Fuerzas Armadas.

Qué se sabe sobre el acceso a los correos

Según el Financial Times, no se identificó públicamente a los miembros específicos del personal que habrían sido afectados por la intrusión. Además, una de las fuentes citadas indicó que todavía no está claro si los atacantes lograron acceder también a los correos electrónicos de legisladores electos, ya que las intrusiones fueron detectadas recién en diciembre.

En ese contexto, las reacciones oficiales fueron limitadas. El portavoz de la embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu, rechazó las acusaciones y condenó lo que definió como “especulaciones y acusaciones infundadas”.

Ni el FBI ni la Casa Blanca realizaron comentarios al respecto. Tampoco respondieron de inmediato las oficinas de los cuatro comités del Congreso que, según el informe, habrían sido objeto de la operación de vigilancia.

Antecedentes de ciberespionaje en el Congreso

Los legisladores estadounidenses y sus asesores, en especial aquellos vinculados a áreas sensibles como defensa e inteligencia, han sido históricamente blancos prioritarios de operaciones de ciberespionaje. A lo largo de los años, se repitieron informes sobre ataques consumados o intentos de intrusión contra comunicaciones oficiales.

En noviembre pasado, el Sargento de Armas del Senado notificó a varias oficinas del Congreso sobre un “incidente cibernético” que podría haber permitido a hackers informáticos acceder a comunicaciones entre la Oficina Presupuestaria del Congreso (un organismo no partidista) y algunas oficinas del Senado. En tanto, en 2023, el Washington Post informó que dos altos legisladores estadounidenses estuvieron entre los objetivos de una operación de hackeo vinculada a Vietnam.

Qué es Salt Typhoon y la respuesta de Estados Unidos

El grupo Salt Typhoon genera preocupación desde hace tiempo dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense. Las autoridades acusan a estos hackers, presuntamente vinculados a los servicios de inteligencia chinos, de recolectar grandes volúmenes de datos de comunicaciones telefónicas de ciudadanos estadounidenses y de interceptar conversaciones sensibles, incluidas aquellas entre altos funcionarios y dirigentes políticos.

Pekín negó en reiteradas oportunidades cualquier implicación en tareas de espionaje. Sin embargo, a principios del año pasado, Estados Unidos impuso sanciones contra el presunto pirata informático Yin Kecheng y contra la empresa de ciberseguridad Sichuan Juxinhe Network Technology, acusando a ambos de estar involucrados en las actividades de Salt Typhoon.