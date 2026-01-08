“Deberían salir a hablar otras personas”: el fuerte posteo del Cuti Romero tras otra caída del Tottenham

El defensor argentino fue autocrítico luego de la derrota ante Bournemouth, pidió disculpas a los hinchas y dejó un mensaje que generó repercusión interna. Sus compañeros respaldaron el mensaje en redes.

Hoy 10:31

Luego de la derrota agónica por 3 a 2 ante Bournemouth por la fecha 21 de la Premier League, Cristian “Cuti” Romero realizó un fuerte posteo en sus redes sociales en el que pidió disculpas a los hinchas de Tottenham y dejó una frase que rápidamente generó repercusión dentro y fuera del club.

El defensor central cordobés arrancó con un mensaje hacia los fanáticos de los Spurs, que hoy marchan en el puesto 14 del campeonato: “Disculpas a todos los aficionados que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando”, escribió Romero, reconociendo el mal momento del equipo.

Luego fue autocrítico y asumió responsabilidades: “Los jugadores somos responsables de la situación. Yo soy el primero, pero seguimos enfrentándonos e intentando revertir esto, por nosotros y por el club”, expresó el campeón del mundo con la Selección Argentina.

Sin embargo, el mensaje más fuerte llegó después, cuando lanzó una frase que apuntó más allá del vestuario: “En momentos como este, deberían ser otros los que salgan a hablar, pero no lo hacen. Solo aparecen cuando las cosas van bien”, disparó el zaguero, sin dar nombres propios pero dejando en claro su descontento.

Tottenham atraviesa un presente irregular: ganó solo uno de sus últimos seis partidos en la liga (ante Crystal Palace) y suma 27 puntos en 21 fechas. En contraste, se encuentra 11º en la fase de liga de la Champions League, bien posicionado para avanzar a las rondas eliminatorias.

Romero cerró su publicación con un mensaje de unidad y esperanza: “Seguiremos aquí, trabajando, unidos y dándolo todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este tenemos que trabajar más duro y avanzar todos juntos. Juntos será más fácil”.

El posteo tuvo rápido respaldo interno. Richarlison reaccionó con un emoji de aplausos, mientras que Pedro Porro comentó: “Amén. A seguir hermano. Nos quedan muchas batallas”, acompañando públicamente el mensaje del defensor argentino.