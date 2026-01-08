Quiénes son los futbolistas más caros del mundo y qué argentinos aparecen

El Observatorio CIES publicó su ranking de enero 2026 con valuaciones récord. Lamine Yamal lidera con una cifra histórica y varios argentinos aparecen entre los más cotizados del planeta.

Hoy 10:37

El Observatorio de Fútbol CIES dio a conocer en enero de 2026 su último ranking de valuación de mercado de futbolistas, con cifras que sorprendieron al mundo del fútbol. El listado lo encabeza Lamine Yamal, joya del Barcelona, tasado en 401,31 millones de dólares, convirtiéndose en el jugador más caro del planeta y rompiendo todos los parámetros históricos.

El juvenil español, que debutó en Primera con apenas 15 años y hoy es figura bajo la conducción de Hansi Flick, triplica el valor promedio habitual para futbolistas menores de 20 años y supera ampliamente a estrellas consolidadas como Erling Haaland y Kylian Mbappé. Desde el CIES fueron contundentes al definirlo: “Está llamado a marcar una época”, destacando además su impacto mediático y comercial fuera de la cancha.

El top 10 confirma el dominio de los grandes clubes europeos. Real Madrid coloca tres nombres entre los más caros (Mbappé, Bellingham y Arda Güler), PSG suma a Désiré Doué y João Neves, mientras que Barcelona aparece con Yamal y Pedri. Bayern y Liverpool también dicen presente con Olise y Wirtz respectivamente.

En cuanto a la presencia argentina, el mejor ubicado es Julián Álvarez, hoy en el Atlético de Madrid, que aparece en el puesto 11 del ranking global. Detrás suyo figuran nombres ya consolidados como Lautaro Martínez y Enzo Fernández, además de jóvenes de enorme proyección como Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho y Giuliano Simeone.

Uno de los datos más llamativos es la ausencia de Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro y campeón de la Champions League con el PSG, quien quedó fuera del top 100 principalmente por su historial de lesiones y falta de continuidad reciente.

El informe vuelve a dejar en claro que el valor de mercado ya no depende solo del rendimiento actual, sino también de la edad, proyección, regularidad y peso mediático global, un escenario en el que Argentina sigue teniendo representantes de elite entre los más cotizados del planeta.

Los 10 futbolistas más caros del mundo

Lamine Yamal (Barcelona) – 401,31 millones de dólares Erling Haaland (Manchester City) – 298,37 Kylian Mbappé (Real Madrid) – 235,23 Jude Bellingham (Real Madrid) – 179,08 Michael Olise (Bayern Múnich) – 160,10 Florian Wirtz (Liverpool) – 158,76 Désiré Doué (PSG) – 157,34 João Neves (PSG) – 152,78 Arda Güler (Real Madrid) – 152,43 Pedri González (Barcelona) – 152,05

Los futbolistas argentinos más valiosos