Trump ordenó la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

Hoy 10:42

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum presidencial con el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, anunció la Casa Blanca en sus redes sociales.

Estas organizaciones internacionales, entre las cuales 31 son entidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "ya no favorecen los intereses estadounidenses", indicó la residencia oficial en una breve declaración.

Entre las organizaciones más importantes se encuentran la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático y la Alianza de Civilizaciones, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En el comunicado, la Casa Blanca precisa que las organizaciones que abandona promueven “causas radicales sobre el cambio climático, gobernanza global y programas ideológicos que chocan con la fortaleza económica y la soberanía de Estados Unidos”.

La mayor parte de dichas organizaciones son comisiones y paneles asesores que se centran en el clima, la migración, los derechos laborales y otros asuntos que la Administración de Trump considera que intentan promover la diversidad y la igualdad en perjuicio del mérito.

El Gobierno estadounidense también se retira del Foro Global Central contra el Terrorismo, el Partenariado para la Cooperación Atlántica y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.