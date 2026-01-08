Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 ENE 2026 | 24º
X
Mundo

Trump ordenó la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales

La mayor parte de dichas organizaciones, 31, son entidades de la ONU que “ya no favorecen los intereses estadounidenses”.

Hoy 10:42

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum presidencial con el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, anunció la Casa Blanca en sus redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estas organizaciones internacionales, entre las cuales 31 son entidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "ya no favorecen los intereses estadounidenses", indicó la residencia oficial en una breve declaración.

Entre las organizaciones más importantes se encuentran la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático y la Alianza de Civilizaciones, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En el comunicado, la Casa Blanca precisa que las organizaciones que abandona promueven “causas radicales sobre el cambio climático, gobernanza global y programas ideológicos que chocan con la fortaleza económica y la soberanía de Estados Unidos”.

La mayor parte de dichas organizaciones son comisiones y paneles asesores que se centran en el clima, la migración, los derechos laborales y otros asuntos que la Administración de Trump considera que intentan promover la diversidad y la igualdad en perjuicio del mérito.

El Gobierno estadounidense también se retira del Foro Global Central contra el Terrorismo, el Partenariado para la Cooperación Atlántica y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

TEMAS ONU Estados Unidos Donald Trump

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alerta amarilla por tormentas en Santiago del Estero: cómo estará el clima este jueves 8 de enero del 2026
  2. 2. “Venimos a sumar esfuerzos en un escenario crítico”: cómo es la asistencia de Santiago del Estero en los incendios de Chubut
  3. 3. Detienen en el barrio La Católica a depredador sexual buscado por 7 violaciones
  4. 4. Dolor e indignación: le robaron la bicicleta de Reyes a una nena de 8 años
  5. 5. Emergencia en discapacidad: alertan por demoras en la aplicación de la ley tras el rechazo al veto presidencial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT