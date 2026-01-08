Mitre intensifica su pretemporada de cara al inicio de la Primera Nacional

El Aurinegro atraviesa una etapa de trabajo exigente entre lo físico y lo futbolístico, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al debut.

Hoy 11:02

El plantel de Mitre continúa desarrollando una exigente pretemporada, con jornadas intensas que combinan preparación física y entrenamientos con pelota. Bajo la supervisión del cuerpo técnico, los jugadores realizan trabajos orientados a mejorar la resistencia, la potencia y la velocidad, aspectos clave para afrontar de la mejor manera la competencia que se avecina.

En paralelo, las prácticas de fútbol empiezan a ganar protagonismo, con ejercicios tácticos y movimientos coordinados que buscan afianzar el funcionamiento colectivo y la idea de juego. El proceso se desarrolla con alto nivel de compromiso y dedicación, apuntando a llegar en las mejores condiciones físicas y futbolísticas al inicio del campeonato.

El Aurinegro disputará los siguientes encuentros preparatorios: el 20 de enero ante San Martín de Tucumán, el 24 de enero frente a Central Córdoba (Reserva) y el 31 de enero contra Güemes, en una serie de amistosos que servirán para ajustar detalles y probar variantes.

El debut oficial de Mitre en la Primera Nacional será el domingo 8 de febrero a las 17 horas, cuando deberá viajar a Buenos Aires para enfrentar a All Boys en el estadio de Floresta, en el primer compromiso del campeonato.