El santiagueño Gabriel Fernández renovó su vínculo con Atlético de Rafaela

El defensor acordó su continuidad tras ser una de las piezas clave en el ascenso de la “Crema” a la Primera Nacional.

Hoy 11:28

El defensor santiagueño Gabriel Fernández acordó su continuidad en Atlético de Rafaela y seguirá vinculado a la institución hasta diciembre de 2026. Luego de una gran temporada en la que fue uno de los hombres más importantes del equipo, el futbolista aceptó la propuesta del club y renovó su contrato.

Fernández fue una pieza fundamental en la campaña que le permitió a la “Crema” conseguir el ascenso a la Primera Nacional, aportando solidez defensiva, regularidad y liderazgo dentro del campo de juego, cualidades que lo transformaron en uno de los referentes del plantel.

Tras lograr el objetivo deportivo, la dirigencia le propuso continuar y el jugador no dudó en poner la firma para seguir defendiendo los colores de Atlético de Rafaela, que ya empieza a armar su plantel pensando en el exigente desafío de la próxima temporada.

De esta manera, el conjunto rafaelino asegura la continuidad de uno de sus pilares y suma tranquilidad en el armado del equipo que buscará ser competitivo en la Primera Nacional 2026.