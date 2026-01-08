Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 ENE 2026 | 24º
X
Somos Deporte

El santiagueño Gabriel Fernández renovó su vínculo con Atlético de Rafaela

El defensor acordó su continuidad tras ser una de las piezas clave en el ascenso de la “Crema” a la Primera Nacional.

Hoy 11:28
Gabriel Fernández

El defensor santiagueño Gabriel Fernández acordó su continuidad en Atlético de Rafaela y seguirá vinculado a la institución hasta diciembre de 2026. Luego de una gran temporada en la que fue uno de los hombres más importantes del equipo, el futbolista aceptó la propuesta del club y renovó su contrato.

Fernández fue una pieza fundamental en la campaña que le permitió a la “Crema” conseguir el ascenso a la Primera Nacional, aportando solidez defensiva, regularidad y liderazgo dentro del campo de juego, cualidades que lo transformaron en uno de los referentes del plantel.

Tras lograr el objetivo deportivo, la dirigencia le propuso continuar y el jugador no dudó en poner la firma para seguir defendiendo los colores de Atlético de Rafaela, que ya empieza a armar su plantel pensando en el exigente desafío de la próxima temporada.

De esta manera, el conjunto rafaelino asegura la continuidad de uno de sus pilares y suma tranquilidad en el armado del equipo que buscará ser competitivo en la Primera Nacional 2026.

TEMAS Gabriel Fernández

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alerta amarilla por tormentas en Santiago del Estero: cómo estará el clima este jueves 8 de enero del 2026
  2. 2. “Venimos a sumar esfuerzos en un escenario crítico”: cómo es la asistencia de Santiago del Estero en los incendios de Chubut
  3. 3. Detienen en el barrio La Católica a depredador sexual buscado por 7 violaciones
  4. 4. Dolor e indignación: le robaron la bicicleta de Reyes a una nena de 8 años
  5. 5. Emergencia en discapacidad: alertan por demoras en la aplicación de la ley tras el rechazo al veto presidencial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT