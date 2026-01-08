El lunes comienza el Taller de Verano Punto Digital en La Banda

El municipio bandeño informó que a partir del 12 de enero de 2026 se pondrá en marcha el Taller de Verano en el Punto Digital, una propuesta recreativa y educativa destinada a niños y niñas de 8 a 12 años.

Hoy 12:33

La iniciativa se desarrollará de manera gratuita, con cupos limitados, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, en las instalaciones de la Casa del Bicentenario, ubicada en la intersección de Besares y Garay.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el taller, los participantes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades pensadas para fomentar la creatividad, la expresión y la integración, entre las que se destacan danza, juegos, cine, música, karaoke, manualidades y dibujos, generando espacios de aprendizaje y recreación en un entorno cuidado y accesible.

Esta propuesta se enmarca en las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que promueven el acceso igualitario a actividades culturales, educativas y recreativas durante el período de vacaciones, fortaleciendo los espacios comunitarios y acompañando a las familias bandeñas.