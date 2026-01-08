El municipio bandeño repudió prácticas irresponsables que generan basurales

Pese a los trabajos de limpieza, recolección y saneamiento, se detectan situaciones en las que se rompen bolsas de residuos, se arrojan restos de obra, podas de grandes árboles y arbustos, y basura fuera de los días y horarios establecidos.

Hoy 12:42

El Municipio de La Banda, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Christian Mendoza, expresa su preocupación y repudio ante las reiteradas prácticas irresponsables de algunos vecinos que continúan arrojando residuos en la vía pública, generando mini basurales en distintos barrios y espacios públicos de la ciudad.

Desde el área se informó que, pese a los trabajos permanentes de limpieza, recolección y saneamiento que realizan las cuadrillas municipales, se detectan situaciones en las que se rompen bolsas de residuos, se arrojan restos de obra, podas de grandes árboles y arbustos, y basura fuera de los días y horarios establecidos, afectando gravemente el orden y la higiene urbana.

Estas conductas provocan la formación de focos infecciosos, malos olores y obstrucciones en desagües pluviales, además de representar un riesgo para la salud y la seguridad de la comunidad, especialmente para niños, adultos mayores y animales. Asimismo, durante la temporada estival y ante lluvias intensas, este tipo de acciones agrava los problemas de escurrimiento del agua y favorece los anegamientos.

Desde el municipio se solicita a los vecinos asumir un compromiso responsable con la limpieza de la ciudad, respetando las normas vigentes, embolsando correctamente los residuos y evitando arrojar restos de poda, escombros o basura en la vía pública. Mantener una ciudad limpia y ordenada es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos.

Finalmente, se destacó que estas acciones se enmarcan en las políticas de fortalecimiento de los servicios públicos impulsadas por la gestión del intendente Roger Elías Nediani, orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y preservar los espacios públicos como lugares seguros y saludables para toda la comunidad.