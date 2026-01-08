Con tres estrenos se renueva la cartelera de Cine Sunstar

Llegan El beso de la mujer araña, la cinta de terror Primate y la comedia Volver a los 17.

Hoy 12:54

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con lo mejor del séptimo arte. En este caso son tres las novedades que se suman a la grilla de largometrajes, con El beso de la mujer araña, drama romántico basado en la novela del argentino Manuel Puig como propuesta saliente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pero además, llegan la cinta de terror Primate, protagonizada por Johnny Sequoyah y Lucy Jessica Alexander, y la comedia argentina Volver a los 17 protagonizada por Caro Domenech y Sebastián Badilla.

El beso de la mujer araña . Ambientada en una prisión argentina en 1981, en el contexto del terrorismo de Estado, la historia sigue a Luis Molina, un peluquero gay condenado a ocho años por un supuesto delito. Para sobrellevar la crudeza del encierro, Molina recrea en su mente escenas de viejas películas protagonizadas por Aurora, una actriz de cine clásico a quien imagina incluso como una enigmática mujer araña que mata con un beso. Su rutina cambia cuando a su celda llega Valentín Arregui Paz, un militante marxista detenido por razones políticas. A partir de entonces, ambos construyen un vínculo inesperado que transforma sus vidas en medio de un entorno hostil.

Primate . Película de terror y suspenso del director Johannes Roberts narra las vacaciones tropicales de un grupo de amigos, que se transforman en una aterradora y primitiva historia de terror y supervivencia cuando una querida mascota de la familia se vuelve contra ellos.