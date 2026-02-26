En vivo: en el último baile inolvidable para Gallardo en el Monumental, River recibe a Banfield

El Millonario se prepara para una jornada que quedará marcada en su historia, la despedida del Muñe, un grande que dirigirá su último encuentro y buscará despedirse con una victoria. Se juega desde las 19:15.

Hoy 20:12

Como cantó Bad Bunny hace días en el Monumental, será el último baile inolvidable para el Muñe. River recibe a Banfield este jueves a las 19.15 por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 en el último partido del Marcelo Gallardo en su segundo ciclo y el equipo necesita ganar para no alejarse de los playoffs.

