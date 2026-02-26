Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 FEB 2026 | 29º
X
Somos Deporte

En vivo: en el último baile inolvidable para Gallardo en el Monumental, River recibe a Banfield

El Millonario se prepara para una jornada que quedará marcada en su historia, la despedida del Muñe, un grande que dirigirá su último encuentro y buscará despedirse con una victoria. Se juega desde las 19:15.

Hoy 20:12

Como cantó Bad Bunny hace días en el Monumental, será el último baile inolvidable para el Muñe. River recibe a Banfield este jueves a las 19.15 por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 en el último partido del Marcelo Gallardo en su segundo ciclo y el equipo necesita ganar para no alejarse de los playoffs. 

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

TEMAS Club Atlético River Plate Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Banfield Marcelo Gallardo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tensión en La Católica: un hombre mató a puñaladas al pitbull de su vecino tras una pelea entre perros
  2. 2. Grave accidente de motos en Avenida Lugones y Los Pioneros
  3. 3. Embargan por casi $9 millones a la excandidata a intendente Noralí Sosa por estafas con piscinas
  4. 4. Aparecieron en una casa del barrio Belén los costosos caballos de polo que habían sido robados
  5. 5. El tiempo para este jueves 26 de febrero en Santiago del Estero: podrían registrarse lluvias aisladas durante el día
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT