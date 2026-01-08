Chaco y Mendoza, las próximas paradas de Santilli en la búsqueda de apoyos por la reforma laboral

Tras su visita a Chubut, el ministro del Interior continuará con sus recorridas en vísperas del inicio de las sesiones extraordinarias.

Hoy 13:04

El ministro del Interior, Diego Santilli, continuará con sus recorridas por el interior del país en búsqueda de los consensos necesarios que le permitan aprobar la reforma laboral por las provincias de Chaco y Mendoza.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el próximo lunes viajará a Resistencia para entrevistarse con el gobernador Leandro Zdero y el jueves hará lo propio en Mendoza junto a Alfredo Cornejo.

El pasado miércoles, el funcionario recorrió las zonas afectadas por los incendios en las localidades de El Hoyo y de Epuyén, en la provincia de Chubut, junto al gobernador Ignacio Torres para supervisar el operativo y el despliegue de los equipos que trabajan para contener el fuego y asistir a los vecinos afectados.

“Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan”, sostuvo en una rueda de prensa.

Asimismo, el interlocutor del Ejecutivo retornó a la Ciudad de Buenos Aires con el compromiso de Chubut de apoyar la reforma del Código Penal, pero sin garantías respecto del proyecto de “modernización” laboral.

En su plan de visitar todas las provincias, Santilli intensificará sus esfuerzos para cumplir con la meta autoimpuesta de concretar reuniones con 10 gobernadores durante el mes de enero en la búsqueda de los acuerdos que le permitan anotarse un nuevo triunfo legislativo.

En paralelo, la mesa política que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que integran el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, volverá a reunirse la próxima semana.

Por su parte, el Senado será sede de un debate en torno al proyecto que liderará la abogada Josefina Tajes para discutir y estudiar las objeciones de los sectores que proponen alternativas. Además, el 26 del mismo mes, los senadores deberán debatir sobre la temática con intención de poder dar lugar al tratamiento previsto para los primeros días del mes de enero.