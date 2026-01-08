Independiente quiere a Lucas Blondel y además le ofrecieron un jugador

El Rojo busca reforzar el lateral derecho para el segundo semestre.

Hoy 13:01

Independiente está interesado en incorporar a Lucas Blondel y ya realizó averiguaciones para sumar al lateral derecho de Boca, que hoy corre de atrás en la consideración del cuerpo técnico. El defensor de 29 años es el principal deseo de Gustavo Quinteros para reforzar un puesto donde actualmente solo cuenta con Leonardo Godoy y el juvenil Luciano Barros Ayala, tras la salida de Federico Vera a préstamo a Huracán.

Blondel ya había sido sondeado en este mismo mercado por Argentinos Juniors y Tigre, y desde el Xeneize niegan haber recibido un llamado formal desde Avellaneda. Además, en Boca no verían con buenos ojos cederlo a préstamo, salvo que la operación incluya una obligación de compra, y también deberá resolverse la cuestión salarial.

El lateral llegó a Boca en julio de 2023 desde Tigre y disputó 32 partidos y convirtió cuatro goles en la Primera del club. Con el correr del tiempo fue perdiendo terreno y no sumó minutos con el actual cuerpo técnico. Su último partido fue ante Independiente, en los cuartos de final del Torneo Apertura, cuando el equipo fue dirigido interinamente por Mariano Herrón.

El deseo del futbolista es volver a tener continuidad y ser titular, ya que apunta a llegar con rodaje al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pensando en una posible convocatoria a la selección de Suiza.

Mauricio Isla, la alternativa

En paralelo, Mauricio Isla fue ofrecido a Independiente. El lateral chileno de 37 años se encuentra libre tras su paso por Colo-Colo y ya tuvo un ciclo en el Rojo entre agosto de 2023 y julio de 2024, período en el que disputó 32 partidos y marcó dos goles.

Si bien su nombre no disgusta en la dirigencia, por el momento no hubo avances formales y, en caso de decidir ir por él y no por Blondel, primero deberán conocer si el futbolista está dispuesto a regresar al fútbol argentino.