“Hasta que no llueva, esto no se frena”: crece la preocupación por los incendios en la Patagonia

El periodista Gabriel Díaz dialogó con Noticiero 7 y describió el complejo escenario que se vive con los incendios forestales fuera de control. Además, destacó el aporte del avión hidrante enviado desde Santiago para mitigar el avance del fuego.

La Patagonia vive horas de extrema tensión por los incendios forestales que avanzan en la Comarca Andina, dejando miles de evacuados, viviendas afectadas y más de 1.800 hectáreas arrasadas.

En medio de este escenario crítico, la solidaridad federal volvió a hacerse presente con el envío del avión hidrante de gran porte de Santiago del Estero, que ya trabaja para mitigar el avance de las llamas.

Desde la zona, el periodista Gabriel Díaz describió ante Noticiero 7 la gravedad de la situación y destacó el apoyo recibido desde el norte del país.

“La verdad que estamos muy agradecidos al gobierno de Santiago del Estero por el envío del avión. Es una ayuda fundamental en un incendio que ha tomado una magnitud muy grande”, señaló.

Según explicó Díaz, el fuego se inició en la zona de Puerto Patriada, un área turística de enorme valor natural, y se propagó rápidamente por las condiciones climáticas adversas.

“Es un incendio que ha consumido muchísima área. El calor, la sequedad del ambiente y sobre todo el viento hicieron que se quemen muchísimas hectáreas en muy poco tiempo”, relató.

Además, confirmó que las autoridades provinciales y la fiscalía investigan un origen intencional, tal como lo manifestó el gobernador Ignacio Torres.

“Tanto el gobernador como la fiscalía han dicho que estos incendios fueron intencionales, producidos por el hombre, aunque todavía no hay personas identificadas”, indicó.

Evacuaciones y escenas de desesperación

Uno de los momentos más dramáticos se vivió en Puerto Patriada, donde cientos de turistas quedaron atrapados durante horas debido a que el fuego avanzó sobre la única vía de acceso y salida.

“Había mucha gente disfrutando del lago y de la siesta, y cerca de las tres de la tarde empezó el incendio. El fuego avanzó sobre el camino y la gente no podía salir”, contó Díaz.

Según detalló, más de 700 personas con sus vehículos permanecieron varadas hasta pasada la medianoche. “Recién pudieron salir cerca de las once y media de la noche. Imaginen la desesperación de la gente”, agregó.

En total, más de 3.000 turistas y residentes debieron ser evacuados, mientras continúan activos otros focos, como el del Parque Nacional Los Alerces, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

El avión hidrante santiagueño, una herramienta clave

El avión enviado desde Santiago del Estero ya se encuentra operando con base en Esquel y realizó su primer sobrevuelo de reconocimiento.

“El avión llegó ayer e hizo base en Esquel. En un primer momento no se podía descargar agua por el humo, pero cuando el viento aflojó comenzaron a planificar las primeras salidas”, explicó el periodista.

La aeronave puede descargar hasta 15.000 litros de agua en una sola pasada, una capacidad muy superior a la de otros medios aéreos que operan en la zona.

“Para que se entienda la diferencia: este avión tira 15.000 litros de una sola vez, mientras que los otros están entre los 2.000 y 3.000 litros”, detalló.

La lluvia, la única esperanza

Pese al intenso trabajo de brigadistas y bomberos, la situación sigue siendo compleja y el pronóstico no es alentador. “Lamentablemente, lo único que puede aplacar realmente este incendio es una buena lluvia”, afirmó Díaz.

Y agregó: “En la zona estamos con temperaturas de hasta 30 o 35 grados y recién hay pronóstico de lluvias para la semana que viene”.

El periodista también pidió responsabilidad a quienes visitan la región. “Está totalmente prohibido hacer fuego desde el 30 de octubre hasta el 30 de abril. No se puede hacer ni un asado ni cocinar. Es la única manera de cuidarnos”, remarcó.