Asumieron las nuevas autoridades de la Plana Mayor policial de Santiago del Estero

En un acto protocolar, el Jefe de Policía oficializó los ascensos y designaciones que consolidan la conducción de la fuerza.

Hoy 16:21

La ceremonia se desarrolló en el salón de usos múltiples de la Jefatura Central de Policía y estuvo presidida por el Jefe de Policía, Comisario General Licenciado Laureano Francisco Silva, junto al Subjefe de Policía, Comisario General Licenciado Walter Guillermo Gómez.

Durante el acto se formalizó la designación y confirmación de las autoridades que formaran parte de la Plana Mayor policial, ratificando en sus funciones a los directores generales. En este caso, fueron confirmados el Comisario General Oscar Omar Dorini como Director de Secretaría Control de Gestión; el Comisario Mayor José María Bustamante como Director General de Seguridad Vial; el Comisario Mayor Jorge Ramón Montes como Jefe de Unidades de Reserva Permanente; el Comisario Mayor Néstor Javier Talavera al frente de la Dirección General de Comunicaciones Policiales y Desarrollo Tecnológico; el Comisario Mayor Pablo Leonardo Trejo como Director General de Drogas Peligrosas; el Comisario Mayor Ariel Gustavo Iturre en la Dirección General de Planeamiento; el Comisario Mayor Carlos Alberto Sandez en la Dirección General de Asuntos Internos; el Comisario Inspector Walter Omar Sandoval como Director General de Recursos Humanos; y la Comisario Inspector Elsa Liliana Soria, perito calígrafo, como Directora General de Policía Científica.

En tanto que a los comisarios generales recientemente ascendidos se asignaron funciones, designándose en la Secretaría Control de Gestión al Comisario General Javier Andrés Díaz González; en la Dirección General de Institutos Policiales, al Comisario General Fernando Esteban Pedregal y en la Dirección General de Seguridad, al Comisario General José Antonio Pérez.

A su vez, en la Dirección General de Asuntos Judiciales, fue designado el Comisario Mayor abogado José Fernando Agüero; en la Dirección General de Investigaciones, el Comisario Mayor Alfredo Alfonso Agudo; en la Dirección General de Policía Comunitaria, el Comisario Mayor Luis Alejandro Páez; en la Dirección General de Administración, el Comisario Mayor Pascual Nicolás del Valle Romano; en la Dirección General de Recursos Materiales, el Comisario Mayor Oscar Rolando Gerez y en la Dirección General de Policía Ambiental, el Comisario Mayor Carlos Donato Abdón González.

Para finalizar, hizo uso de la palabra el señor Jefe de Policía, quien en primera instancia felicitó a los oficiales superiores que fueron promovidos, destacando que se trata de un reconocimiento a su trayectoria y al firme compromiso demostrado con la institución. Asimismo, valoró el acompañamiento constante de los familiares presentes en tan emotiva ceremonia, como así también el de todos los integrantes de la fuerza.

En su discurso, además, remarcó el respaldo de las autoridades de gobierno, tanto del gobernador de la provincia, Dn. Elías Suárez, como del vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder, del ministro de Gobierno, Dr. Bernardo Herrera, y del secretario de Seguridad, Crio. Gral. ® David Marcelo Pato, destacando el acompañamiento que resulta fundamental para consolidar, a través de los miembros de la institución policial, el firme compromiso con la seguridad de los ciudadanos.