Eugenia Rolón, novia de Iñaki Gutierrez, chocó alcoholizada en Mar de Ajo

Durante la madrugada, la joven pareja del militante libertario chocó contra un poste y fue retenida por agentes de tránsito.

Hoy 16:20
Eugenia Rolón,y Iñaki Gutierrez

Eugenia Rolón, la novia del libertario Iñaki Gutiérrez, fue demorada esta madrugada en Mar de Ajó luego de haber protagonizado un choque contra un poste mientras manejaba alcoholizada.

El test de alcoholemia le dio 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

El hecho ocurrió en Rivadavia al 420, en el marco del Operativo Sol 2026, cuando personal policial de la Costa Atlántica junto a agentes de Tránsito advirtieron que la joven realizaba maniobras imprudentes. Minutos después, el auto terminó impactando contra un poste.

Según el parte oficial, Rolón conducía un Honda Fit que fue secuestrado en el lugar. El vehículo quedó incautado junto con las llaves, que permanecen en una dependencia policial. No se registraron heridos.

Tras el choque, se le realizó el control de alcoholemia, que arrojó resultado positivo.

Por el episodio, se labraron actuaciones por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24449, artículos 40 inciso A y 48 inciso C, y tomó intervención el Juzgado de Faltas de La Costa.

De acuerdo a la información policial, al lugar se presentó la pareja de la joven para retirarla.

