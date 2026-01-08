El Chyno Agostini confirmó su relación con una ex Gran Hermano

Hijo de Nazarena Vélez, el cantante se mostró en un vivo de Instagram besándose con Katia Fenocchio, conocida como “la Tana”, generando debate por la diferencia de edad y la exposición de la pareja.

Hoy 16:52

El Chyno Agostini, hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, blanqueó su relación con Katia Fenocchio, más conocida como “la Tana”, una de las participantes de la última edición de Gran Hermano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La confirmación llegó a través de redes sociales y rápidamente se volvió viral, mientras que la feliz pareja hizo un vivo en Instagram para anunciar su romance.

“No les creo hasta que no se besen”, comentó un usuario ya respuesta fue inmediata. “Nosotros ya nos besamos”, dijo él, mientras ella sumó: “Hay gente que no vio”. Acto seguido, se besaron frente a cámara, despejando cualquier duda.

Las repercusiones no tardaron en llegar y, mientras algunos celebraron el romance, otros pusieron en duda su autenticidad y lo atribuyeron a una estrategia para ganar visibilidad. También surgió la polémica por la diferencia de edad: Agostini tiene 25 años y Fenocchio, 34, un detalle que alimentó el debate en redes.

Tras el vivo, el joven músico reforzó el anuncio con una imagen en sus historias de Instagram, donde se lo ve tomado de la mano de su nueva pareja. Sin grandes declaraciones, solo emojis y menciones, ambos dejaron en claro que el vínculo es real.

Katia, por su parte, compartió una selfie junto a él, marcando un nuevo capítulo en su vida sentimental, que había mantenido en bajo perfil desde su salida del reality, más allá de un breve acercamiento con Thiago Medina.