El Gobierno detalló cómo pagará más de USD 4.200 millones en deuda

El Ministerio de Economía anunció que utilizará dólares propios y adquirirá el resto al Banco Central para cubrir los vencimientos de títulos en moneda extranjera previstos para mañana.

Hoy 17:02

En la antesala de los vencimientos de deuda externa por más de USD 4.200 millones del viernes, el gobierno de Javier Milei confirmó cómo pagará los compromisos: el Tesoro utilizará USD 2.300 de sus depósitos en dólares y le comprará el monto restante al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Fuentes del Ministerio de Economía ratificaron que el Tesoro afrontará el pago de la deuda con dólares que ya tiene en sus cuentas y con la compra de moneda extranjera al BCRA. En el primer caso, precisaron que los depósitos del fisco en el Central ascienden a USD 2.300 millones, mientras que, la segunda parte está vinculada al préstamo Repo con bancos internacionales que había anunciado la autoridad monetaria.

La entidad presidida por Santiago Bausili obtuvo una línea de crédito por USD 3.000 millones con un consorcio de seis bancos internacionales, a un año de plazo y con una tasa anual del 7,4%. El ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado previamente que Argentina contaba con la posibilidad de acceder a hasta USD 7.000 millones a través de esta opción. Según lo informado, se recibieron ofertas por USD 4.400 millones y se terminó optando por el monto mencionado.

“La transacción se realizó por el monto total licitado de USD 3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, señaló el organismo en un comunicado.

Un préstamo Repo, o acuerdo de recompra, consiste en que Argentina entrega a los bancos determinados bonos como garantía a cambio del dinero recibido, con el compromiso de volver a adquirir esos títulos a un valor previamente acordado. En esta ocasión, el Banco Central empleó los Bonares 2035 y 2038, ambos con legislación argentina, como respaldo para asegurar el financiamiento.

Al 5 de enero, último dato oficial disponible, MECON contaba con USD 1.676 millones depositados en el BCRA. Ese stock está compuesto por compras en bloque (por fuera del mercado cambiario) y la emisión del BONAR 2029N por USD 910 millones. No obstante, el ingreso del pago correspondiente a la concesión de las cuatro hidroeléctricas del Comahue por USD 700 millones elevaría la cifra por encima de los USD 2.300 millones.

En cuanto a los depósitos en pesos, el lunes marcaban más de $4,12 billones, lo que implica unos 2.800 millones de dólares. En concreto, a la cartera comandada por Caputo le sobrarían $1,18 billones o USD 800 millones después de comprarle los dólares al Central para poder hacer frente al pago de deuda.

De esta manera, el combo alcanzaría los USD 4.300 millones, poco más de lo necesario para cancelar los vencimientos. Del total, se distinguen entre títulos bajo legislación extranjera (Globales) y aquellos regulados por legislación local (Bonares). Cada tipo requiere procedimientos de pago distintos, ya que para los Globales es necesario disponer de los dólares con al menos un día hábil de antelación a la fecha estipulada.

Según datos oficiales, el 9 de enero vencen obligaciones por USD 4.216 millones. De ese monto, USD 2.567 millones corresponden a títulos Globales, repartidos entre USD 1.524 millones en concepto de capital y USD 1.043 millones en intereses. Los USD 1.649 millones restantes corresponden a Bonares, con USD 1.187 millones en capital y USD 462 millones en intereses.

De la cifra global de los compromisos financieros, se estima que alrededor de USD 500 millones están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esta porción no representa una presión sobre las reservas del Banco Central.