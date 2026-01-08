Ingresar
La producción industrial se desploma y se consolida como el sector más afectado

En noviembre, la industria registró su nivel más bajo en 18 meses, profundizando la caída sostenida del sector.

La industria sufrió su tercera caída mensual consecutiva en noviembre, por lo cual el nivel de la producción tocó mínimos de casi un año y medio, pese a la mayor calma en los mercados financieros luego del triunfo electoral del oficialismo. En términos interanuales también se observó un fuerte retroceso.

El INDEC informó este jueves que el Índice de Producción Industrial (IPI) se contrajo 0,6% respecto de octubre. De este modo, la serie sin estacionalidad del organismo registró su peor dato desde julio de 2024.

Asimismo, versus noviembre de 2024 se observó un derrumbe del 8,7%, el más profundo también desde mediados del primer año de gobierno de Javier Milei. Vale resaltar que estas bajas se dieron después de las elecciones legislativas, que disipó la incertidumbre en materia financiera, lo cual podría haber ayudado a reactivar las decisiones de inversión por parte de las empresas, y de consumo por parte de la población en general.

Sin embargo, los números reflejan que la industria sigue en estado de alerta. Un denominador común de las divisiones industriales más afectadas es que se trata de actividades expuestas a la política de apertura comercial del Poder Ejecutivo.

En efecto, al comparar con noviembre de 2024, que fue el pico de la era Milei, las caídas más relevantes se verifican en Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-22,7%), Automotores y otros equipos de transporte (-20,7%) y Productos de metal, maquinaria y equipo (-18,2%), donde tienen un peso significativo los electrodomésticos.

