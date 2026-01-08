Fuentes supervisó las tareas de desmalezamiento y limpieza en la Av. Aguirre

La intendente de la Capital recorrió y supervisó el operativo de limpieza que se lleva a cabo en la zona norte de la avenida Aguirre.

Hoy 18:56

Acompañada por vecinos y frentistas, la intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó un amplio operativo de limpieza integral realizado en la avenida Aguirre, en el tramo comprendido entre las calles Libertad y Antenor Álvarez.

Empleados de las áreas operativas efectuaron tareas de desmalezamiento, poda y retiro de vegetación del desagüe, en el marco del programa de mantenimiento urbano que viene a complementar los trabajos cotidianos de barrido y limpieza que se desarrollan en los barrios.

"Ante las intensas lluvias y alta humedad propias de esta época, reforzamos los trabajos de corte de maleza y retiro de residuos de este importante canal, donde intervenimos numerosas veces a lo largo del año para dejar en buenas condiciones", indicó la jefa comunal.

"Operativos similares venimos realizando en las avenidas más transitadas de la ciudad, sobre todo en las que cumplen la función de desagüe, a los fines de garantizar el adecuado escurrimiento del agua durante esta temporada de abundantes precipitaciones", remarcó.

La Ing. Fuentes recomendó no arrojar ningún elemento a los desagües y solicitó la colaboración de la comunidad para mantener la higiene de los canales, que pueden sufrir obstrucciones a causa de residuos domiciliarios.

Además, destacó que estos trabajos se concretan permanentemente en los espacios verdes de la ciudad, donde los vecinos asisten masivamente para disfrutar de las vacaciones de verano con actividades al aire libre.