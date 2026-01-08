Ingresar
Clodomira refuerza las medidas sanitarias para locales comerciales y eventos

Así lo informaron desde la Dirección de Bromatología a través de un comunicado dirigido a la comunidad en general y a propietarios de comercios de diversos rubros.

Hoy 20:33
Bromatología

La Dirección de Bromatología de la  Municipalidad de Clodomira emitió un comunicado oficial dirigido a la comunidad en general y, especialmente, a propietarios de locales comerciales, organizadores de eventos y responsables de campeonatos de fútbol, con el objetivo de recordar las normativas vigentes para garantizar el correcto funcionamiento de las actividades y la seguridad sanitaria en la ciudad.

Desde el área municipal se informó que los trámites de solicitud y gestión de permisos deben realizarse de manera personal y directa, exclusivamente por el propietario o responsable del evento o establecimiento. En ese sentido, se aclaró que no se aceptarán trámites efectuados por intermediarios o gestores externos.

Asimismo, se remarcó la importancia de respetar los plazos legales establecidos para la obtención o renovación de habilitaciones, a fin de permitir la correspondiente fiscalización por parte del organismo competente.

Otro de los puntos destacados del comunicado es el cumplimiento estricto de los requisitos higiénico-sanitarios y de la documentación técnica, condición indispensable para acceder a una habilitación o su renovación.

Desde la Dirección de Bromatología se advirtió que todo establecimiento o evento que no cumpla con la totalidad de los requisitos y los plazos establecidos no será habilitado, procediéndose, según corresponda, a la clausura o suspensión de la actividad.

Finalmente, el área municipal subrayó que estas acciones se enmarcan en el compromiso de proteger la salud de todos los vecinos de Clodomira, e instó a los responsables a regularizar su situación con la debida antelación para evitar sanciones.

