Somos Deporte

Quimsa confirmó la incorporación del extranjero Sam Freeman

El pivote estadounidense de 24 años llega desde el básquet de Turquía para reforzar el juego interno del equipo que dirige Leandro Ramella.

Hoy 21:07

Quimsa oficializó la llegada de Sam Freeman como su nuevo extranjero para la temporada. El pivote de 24 años y 2,08 metros, nacido en Texas (Estados Unidos), viene de competir en el básquet de Turquía y se suma al plantel que conduce Leandro Ramella.

El joven jugador disputó la NCAA con la universidad de Minnesota, universidad del Pacífico y del Estado de California entre 2019 y 2024 para dar el salto al profesionalismo en la NBL de Australia con Mandurah Magic y con último paso por la liga de Turquía en Harem Spor Istambul donde promedió esta temporada 11.3 puntos y 7.3 rebotes.

De esta manera la Fusión refuerza su juego interno ante las salidas de Christian Negron y Nicolás Romano.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet

