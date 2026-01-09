El Gobierno nacional ya pagó vencimientos de deuda por US$ 4.300 millones

El pago se cubrió con una combinación del préstamo que acordó el BCRA con bancos internacionales, depósitos del Tesoro y fondos provenientes de la privatización de las represas. Cómo es el cronograma de obligaciones de 2026.

Hoy 10:14

El Gobierno pagó a bonistas privados más de US$4200 millones en el primer vencimiento de deuda del año. Lo hizo con fondos que surgieron de distintas fuentes, dado que el Tesoro no contaba con los dólares suficientes en las arcas. Así, para completar el pago, el Banco Central cerró un financiamiento por US$3000 millones con seis bancos internacionales, en una operación estructurada como un repo a 372 días y con una tasa equivalente a 7,4% anual.

Ese préstamo fue acordado con Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan y Goldman Sachs, y permitió cubrir la mayor parte de las necesidades para el vencimiento. A esos fondos se suman los depósitos del Tesoro por US$1689 millones (al 2 de enero) y el ingreso de US$700 millones provenientes de la privatización de cuatro represas del sur.

Esta mañana los tenedores de los bonos Globales y Bonares recibieron el pago de capital e intereses directamente en sus cuentas. La expectativa ahora es conocer si esos fondos serán reinvertidos en instrumentos del país.

La Argentina enfrentó este viernes vencimientos por US$4382 millones, de los cuales US$2695 millones se explican por capital y el resto por intereses (US$1686 millones).

Los bonos que vencieron son los Bonares (identificados con el símbolo AL, son títulos en dólares con ley argentina), Globales (su ticker es GD, están en dólares y regidos por la ley de Nueva York) y los bonos denominados en euros.

Un trabajo de Portfolio Personal Inversiones (PPI) detalló el pago de cada bono en moneda estadounidense por cada US$100:

El Global (GD) 2029 abonó US$10 en concepto de capital y US$0,40 en intereses. En total, exigió US$273 millones.

abonó US$10 en concepto de capital y US$0,40 en intereses. En total, exigió US$273 millones. El GD 2030 pagó US$8 de capital y US$0,30 de intereses y significó un desembolso de US$1128 millones.

pagó US$8 de capital y US$0,30 de intereses y significó un desembolso de US$1128 millones. El GD 2035 solo canceló US$2,06 de intereses y sumó US$421 millones.

solo canceló US$2,06 de intereses y sumó US$421 millones. El GD 2038 abonó intereses por US$2,50 y significó un pago total de US$285 millones.

abonó intereses por US$2,50 y significó un pago total de US$285 millones. En el caso del GD41 vencieron intereses por US$1,75, que sumaron US$183 millones.

vencieron intereses por US$1,75, que sumaron US$183 millones. El GD46 canceló capital por US$2,27 y renta por US$1,97, así el pago total fue de US$89 millones.

canceló capital por US$2,27 y renta por US$1,97, así el pago total fue de US$89 millones. El Bonar (AL) 2029 pagpó US$10 en concepto de capital y US$0,40 en intereses. El desembolso total fue de US$145 millones

pagpó US$10 en concepto de capital y US$0,40 en intereses. El desembolso total fue de US$145 millones El AL 2030 abonó S$8 de capital y US$0,30 de intereses, lo que explicó la salida de US$1088 millones.

abonó S$8 de capital y US$0,30 de intereses, lo que explicó la salida de US$1088 millones. El AL 35 canceló intereses por US$2,06 y sumó US$327 millones.

canceló intereses por US$2,06 y sumó US$327 millones. El AL 38 pagó US$2,50 en renta y representó un desembolso total de US$252 millones.

pagó US$2,50 en renta y representó un desembolso total de US$252 millones. El AL41 abonó intereses de US$1,75 y su costo total fue de US$27 millones.

El pago de este viernes 9 de enero es apenas el inicio de un calendario exigente. A lo largo de 2026, el Gobierno deberá desembolsar más de US$12.500 millones solo entre bonos en moneda dura y obligaciones con el FMI. De acuerdo con GMA Capital, los vencimientos de bonos en dólares ascienden a US$8109 millones, repartidos casi en partes iguales entre enero y julio, a lo que se suman US$390 millones en bonos en euros.

En paralelo, la Argentina enfrentará siete pagos al FMI por casi US$4500 millones durante el año, con desembolsos en febrero, abril, mayo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre.

En ese contexto, el acceso al financiamiento y la capacidad de acumular reservas seguirán condicionando la estrategia del Ejecutivo.