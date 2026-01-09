River insiste por el santiagueño Maher Carrizo: le hizo una oferta a Vélez

La dirigencia del Millonario avanzó a fondo y puso sobre la mesa una propuesta formal.

El interés de River por el santiagueño Maher Carrizo volvió a reflotarse en este mercado de pases y rápidamente pasó a convertirse en una posibilidad concreta que ilusiona en Núñez. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo envió una oferta formal de 6,5 millones de dólares a Vélez por el 50% del pase del extremo y reina el optimismo por una respuesta positiva.

El escenario cambió de manera considerable en relación con los contactos de mediados de 2025 y hoy juega a favor del Millonario por varios factores. El primero es que, mientras River afrontará la Copa Sudamericana, el Fortín quedó al margen de las competencias continentales, una situación que obliga a revisar posturas puertas adentro. En Liniers, la necesidad económica empieza a pesar y abre una ventana que antes parecía cerrada.

La segunda cuestión que favorece la operación es que, en esta oportunidad, River apuesta por Carrizo con fondos propios y sin el respaldo del City Group, entidad con la que se había aliado en su momento para intentar contratar al punta de 19 años, sin éxito.

Más allá del monto elevado, el hecho de dejarle a Vélez la mitad de la ficha de una de sus joyas —con la proyección que tiene y la chance concreta de una futura venta— alimenta las posibilidades de que en el José Amalfitani haya mayor flexibilidad para negociar. Cabe recordar que anteriormente el Fortín se plantaba en la cláusula de rescisión de 16 millones de dólares como única vía de salida.

Carrizo ya dio el visto bueno y River incluso avanzó en el acuerdo de su contrato, pero hay un factor que le agrega suspenso a la esperanza de Marcelo Gallardo de sumar a su cuarto refuerzo: una posible oferta desde Europa, que aparece como la principal amenaza. La prioridad para el jugador y su entorno sigue siendo el Viejo Continente.

Se vienen horas clave, a la espera de la respuesta de Vélez y la resolución de una tratativa que, en paralelo con la de Santino Andino —más complicada—, podría derivar en una nueva incorporación para el plantel. El Muñeco ya tiene bajo su mando a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña.