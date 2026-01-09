El gobernador Elías Suárez visitó la UPA N°2 y dialogó con vecinos del Barrio Cáceres

Acompañado por autoridades de salud y profesionales de la unidad, Suárez destacó la importancia de garantizar el acceso a la atención primaria, recorrer los servicios disponibles y reafirmó el compromiso de su gestión con la salud, la educación y la seguridad.

Hoy 11:44

El gobernador de la provincia, Elías Suárez, pasó de visita por la UPA N° 2 del Barrio Cáceres, donde fue recibido por la coordinadora Vanesa Laure y la co-coordinadora, Soledad Castillo junto al secretario de Salud de la provincia, Gustavo Sabalza, acompañado por profesionales y trabajadores de la unidad de atención primaria de la Salud.

Cabe destacar que en la UPA funciona como eje operativo, ejecutivo y de control de la implementación de la estrategia de APS, cuya directora es Martha Tarchini; en la búsqueda permanente de hacer accesible la asistencia para atender la salud de la población desde una perspectiva de ejercicio de derecho, tratando permanentemente lograr inclusión e igualdad con la equidad necesaria.

Asimismo, el gobernador Suárez, compartió con los vecinos que se encontraban en espera para ser atendidos, ya que la UPA ofrece servicios de enfermería, odontología, vacunatorio, pediatría, diabetología, psicología, kinesiología, PAP, obstetricia, toma de muestras para Análisis Clínicos, electrocardiograma, colocación de implantes subdérmicos y educación sanitaria.

Además, se realizan entrega de leche, los insumos del “Mis primeros 1.700 Días”, toma de muestras de COVID, Talleres para Adultos Mayores; Testeo de VIH y Toma de muestras DENGUE.

Durante el recorrido, el gobernador agradeció el compromiso de todos los profesionales y personal de la UPA; ratificó que los servicios esenciales como salud, educación y seguridad serán prioridad en la gestión de gobierno, como la fueran durante el mandato del gobernador Zamora.

Finalmente, Elías Suárez, confirmó que como ya lo expresó en el discurso de asunción, antes del inicio del ciclo lectivo habrá reunión con la Mesa de Diálogo.