Elías Suárez destacó la “colaboración hermanada” con Chubut por el envío del avión hidrante

El gobernador afirmó que el envío del avión hidrante a Chubut responde a un gesto de solidaridad interprovincial y destacó que la asistencia se activó de inmediato tras el pedido del gobernador Ignacio Torres.

Hoy 11:51

El gobernador Elías Suárez se refirió este viernes, en diálogo con Radio Panorama, al apoyo que Santiago del Estero brinda a Chubut mediante el envío del avión hidrante provincial para reforzar el combate del incendio forestal en la zona de Puerto Patriada, en Esquel.

Suárez explicó que la decisión se tomó de manera inmediata tras el pedido formal del mandatario chubutense, Ignacio Torres: “El gobernador Torres nos pidió colaboración en este momento difícil y, de manera hermanada y solidaria con el pueblo de Chubut, acudimos a prestar el servicio a una provincia hermana”, afirmó.

El mandatario subrayó que la asistencia forma parte de una política de cooperación federal frente a situaciones de emergencia, y remarcó la importancia de actuar rápidamente para apoyar a las provincias afectadas por incendios forestales.

Cabe destacar que la capacidad operativa del Boeing 737 FireLiner, la aeronave hidrante santiagueña: con tanques internos de 15.000 litros de agua, descargas de alta precisión y la posibilidad de trasladar hasta 66 brigadistas, se trata del avión hidrante más grande de Sudamérica.