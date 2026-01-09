Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 ENE 2026 | 23º
X
Locales

Elías Suárez destacó la “colaboración hermanada” con Chubut por el envío del avión hidrante

El gobernador afirmó que el envío del avión hidrante a Chubut responde a un gesto de solidaridad interprovincial y destacó que la asistencia se activó de inmediato tras el pedido del gobernador Ignacio Torres.

Hoy 11:51

El gobernador Elías Suárez se refirió este viernes, en diálogo con Radio Panorama, al apoyo que Santiago del Estero brinda a Chubut mediante el envío del avión hidrante provincial para reforzar el combate del incendio forestal en la zona de Puerto Patriada, en Esquel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Suárez explicó que la decisión se tomó de manera inmediata tras el pedido formal del mandatario chubutense, Ignacio Torres: “El gobernador Torres nos pidió colaboración en este momento difícil y, de manera hermanada y solidaria con el pueblo de Chubut, acudimos a prestar el servicio a una provincia hermana”, afirmó.

El mandatario subrayó que la asistencia forma parte de una política de cooperación federal frente a situaciones de emergencia, y remarcó la importancia de actuar rápidamente para apoyar a las provincias afectadas por incendios forestales.

Cabe destacar que la capacidad operativa del Boeing 737 FireLiner, la aeronave hidrante santiagueña: con tanques internos de 15.000 litros de agua, descargas de alta precisión y la posibilidad de trasladar hasta 66 brigadistas, se trata del avión hidrante más grande de Sudamérica.

TEMAS Elías Suárez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cayó una intensa lluvia en Santiago del Estero y hay alerta naranja: cómo seguirá el clima este viernes 9 de enero del 2026
  2. 2. En acción: los impactantes videos del avión hidrante de Santiago del Estero combatiendo el fuego en Chubut
  3. 3. Arranca la edición verano 2026 de “Santiago es tu Río” con propuestas para toda la familia
  4. 4. Añatuya: una joven de 19 años fue hospitalizada tras un intento de suicidio
  5. 5. Ojo de Agua: una discusión por una "pelopincho" terminó en amenazas y lesiones con arma blanca
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT