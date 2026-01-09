Ingresar
Vecinos del barrio Ampliación Borges están cansados de los robos y piden reposición de luminarias

Delincuentes robaron las lámparas del alumbrado público y dejaron a oscuras zonas de la segunda ampliación del barrio capitalino. “Estamos muy preocupados por la situación”, aseguraron al WhatsApp de las Noticias.

Hoy 12:42
Robo Borges

Los hechos vandálicos preocupan los vecinos del barrio Ampliación Borges, segunda ampliación. Durante la jornada del jueves último, sujetos desaprensivos se treparon a los postes del alumbrado y robaron las luminarias.

El robo quedó registrado en cámaras de seguridad que los propios vecinos colocaron por los constantes robos. “Se trepan a los palos y roban las luminarias. Estamos muy preocupados. La esquina de calles 11 y 123 quedó a oscuras y es peligrosa por el monte y un polideportivo que está abandonado”, precisaron los habitantes del lugar al WhatsApp de las Noticias (385-5795000)

Los vecinos pidieron la intervención de las autoridades para recuperar el alumbrado público y hacer un poco más seguro el lugar. “Nos reunimos para ver qué podemos hacer ante esta situación tan preocupante”, sentenciaron.

