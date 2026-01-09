Vecinos del barrio Ampliación Borges están cansados de los robos y piden reposición de luminarias

Delincuentes robaron las lámparas del alumbrado público y dejaron a oscuras zonas de la segunda ampliación del barrio capitalino. “Estamos muy preocupados por la situación”, aseguraron al WhatsApp de las Noticias.
Los hechos vandálicos preocupan los vecinos del barrio Ampliación Borges, segunda ampliación. Durante la jornada del jueves último, sujetos desaprensivos se treparon a los postes del alumbrado y robaron las luminarias.
El robo quedó registrado en cámaras de seguridad que los propios vecinos colocaron por los constantes robos. “Se trepan a los palos y roban las luminarias. Estamos muy preocupados. La esquina de calles 11 y 123 quedó a oscuras y es peligrosa por el monte y un polideportivo que está abandonado”, precisaron los habitantes del lugar al WhatsApp de las Noticias (385-5795000)
Los vecinos pidieron la intervención de las autoridades para recuperar el alumbrado público y hacer un poco más seguro el lugar. “Nos reunimos para ver qué podemos hacer ante esta situación tan preocupante”, sentenciaron.