El Banco Central devolvió al Tesoro de EE.UU los fondos del swap

Se trata de los US$2500 millones tomados antes de las elecciones, la línea de asistencia sigue vigente y fue celebrada como un signo de estabilización por el secretario del Tesoro norteamericano.

Hoy 12:23

El Banco Central (BCRA) comunicó que devolvió los US$2500 millones que le había prestado Estados Unidos mediante un swap de monedas antes de las elecciones legislativas de octubre. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que su país tuvo grandes ganancias con esta operación y que remarcó su apoyo a la gestión de Javier Milei.

“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunica que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por US$20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025″, informó la autoridad monetaria.

“Ese acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”, completó. Fuentes del Gobierno aclararon que, si bien la Argentina canceló el monto utilizado, el acuerdo continúa vigente.

La novedad llegó el mismo día en el que el Gobierno logró cancelar los vencimientos de bonos por más de US$4200 millones con fondos obtenidos mediante privatizaciones, compras de dólares en el mercado y un préstamo de bancos internacionales.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, también se refirió a la cancelación del tramo utilizado del swap. “Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”, escribió en su cuenta de X.

Y justificó: “Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa ‘América Primero’. Fijar el rumbo para América Latina, con una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros”.

El funcionario de Donald Trump aseguró que el Fondo de Estabilización Cambiaria se usó exactamente para lo que fue creado: afianzar a la Argentina en un momento de crisis, con una presión aguda, a corto plazo y urgente de iliquidez sobre el tipo de cambio y la estabilidad financiera.

“La comunidad internacional, incluido el FMI a través de su amplio programa existente, se ha unido y sigue apoyando firmemente a Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal. Pero solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez con la que lo hicimos en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio”, recalcó Bessent.

En la misma línea, el secretario del Tesoro reiteró que el Fondo nunca perdió dinero por las operaciones. “Nuestra nación recibió el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”, aseguró.

Los términos de la operación son confidenciales y las cifras solamente se pueden conocer cuando el BCRA y el Tesoro de EE.UU. publican sus estadísticas oficiales. Fue así como se develó que el tramo activado del swap antes de las elecciones legislativas llegó a los US$2500 millones.

Finalmente, Bessent resaltó que, tras la estabilización, los mercados de deuda ya están resolviendo las necesidades financieras de la Argentina. “El presidente Milei y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, están generando un impulso positivo, y anticipamos que continuarán progresando. Esperamos continuar con nuestro entusiasta apoyo al presidente Milei y a la Argentina”, cerró.