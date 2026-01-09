Juan Cruz Tapia palpita la revancha: “Iremos con nuestras armas y trataremos de traer el resultado”

A días del duelo ante Comercio Central Unidos, el volante de Central Argentino habló del presente del equipo y se mostró confiado de cara a la vuelta de la Cuarta Ronda del Torneo Regional Federal.

A pocos días del cruce ante Comercio Central Unidos, por la vuelta de la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal, el volante Juan Cruz Tapia analizó el presente de Central Argentino y dejó en claro que el plantel llega con confianza para afrontar un partido que promete ser intenso y disputado.

“Va a ser más trabado por la cancha, vamos de visitante y ellos van a salir a buscar el partido, pero nosotros tenemos nuestras armas. Estamos trabajando a full para seguir manteniendo esa ventaja”, expresó Tapia, marcando que el equipo es consciente del contexto, pero también de sus propias fortalezas.

El mediocampista reconoció que el estado del campo de juego puede ser un factor determinante, aunque aseguró que no será una excusa: “No es una cancha con un buen piso para jugar, pero iremos con nuestras armas y trataremos de traer el resultado positivo”, remarcó.

Más allá de lo táctico, Tapia destacó el aspecto anímico del plantel de cara al choque: “La confianza está. Tenemos un gran plantel, con nombres y experiencia. Tengo 100% confianza en mis compañeros”, afirmó.

Central Argentino llega a esta instancia con la ilusión intacta y con una ventaja a defender, sabiendo que enfrente habrá un rival que buscará dar vuelta la serie en su casa. En ese contexto, el equipo apunta a sostener el orden, aprovechar sus momentos y dar un nuevo paso en el sueño del ascenso.

El duelo de vuelta se disputará el próximo domingo 11 desde las 17. La terna arbitral será íntegramente de Santiago del Estero y estará encabezada por Emilio José Maguna, quien será el juez principal. Lo acompañarán como asistentes Francisco Maguna Najar y Mario Andrés Marcos, mientras que Domingo Rafael Acosta será el cuarto árbitro.