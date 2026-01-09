Luis Leguizamón con confianza para la vuelta: "Estamos abajo, pero no es imposible”

Previo al choque ante Central Argentino de La Banda, el delantero de Comercio analizó la serie de la Cuarta Ronda del Torneo Regional Federal Amateur y se mostró confiado en poder revertir la desventaja.

En la previa del partido de vuelta ante Central Argentino de La Banda, por la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, el delantero Luis Leguizamón se refirió al momento que atraviesa el Tripero, que llega al encuentro con una desventaja de un gol y la obligación de salir a buscar el resultado en los últimos 90 minutos de la serie.

“Es un partido hermoso para jugar, va a ser tan intenso como la primera. Sabemos que estamos abajo, pero no es imposible”, expresó el atacante.

Leguizamón destacó la importancia del trabajo semanal y del acompañamiento de la gente: “Trabajamos durante la semana pensando en lo que va a ser el partido del domingo, en nuestra cancha y con nuestra gente. Sabemos que para ellos no va a ser fácil, aunque para nosotros tampoco”, remarcó.

Además, el delantero analizó una de las virtudes del rival y lo que deberán contrarrestar: “Ellos tienen jugadores que juegan con la pelota al piso y eso va a ser un factor importante. Tenemos que tenerlo en cuenta, estar atentos y empatar la serie para seguir en la pelea”, señaló.

El Tripero sabe que no hay margen de error, pero confía en su fortaleza como local y en el empuje de su público para intentar dar vuelta la historia y meterse en la próxima instancia del certamen.

Comercio Central Unidos y Central Argentino se enfrentarán el domingo 11 desde las 17. La terna arbitral será íntegramente de Santiago del Estero y estará encabezada por Emilio José Maguna, quien será el juez principal. Lo acompañarán como asistentes Francisco Maguna Najar y Mario Andrés Marcos, mientras que Domingo Rafael Acosta será el cuarto árbitro.