Vecinos del Bº René Favaloro reclaman mayor seguridad en medio de una ola de robos

Celulares, electrodomésticos y hasta el cartel de un kiosco fueron sustraídos en distintas manzanas del sector residencial de la zona noroeste de la Capital.

Hoy 17:00

Vecinos del barrio René Favaloro, ubicado en la zona noroeste de la ciudad Capital, expresaron su preocupación por una serie de robos registrados en las últimas horas y solicitaron mayor presencia policial en el sector, además de la instalación de una garita de seguridad.

Según relataron en diálogo con Diario Panorama, a través del WhatsApp de las Noticias, en menos de 24 horas se produjeron al menos cuatro hechos delictivos en distintas manzanas del barrio. Las denuncias ya fueron realizadas en la Comisaría Comunitaria Nº 59 del barrio Belén.

De acuerdo a la información compartida por los propios vecinos a través de un grupo de WhatsApp, los robos ocurrieron en diferentes puntos del barrio. En la Manzana 22 fue sustraído un teléfono celular; en la Manzana 7, una media sombra; en la Manzana 8, un secarropas; y en la Manzana 10, el cartel de un kiosco.

Comisaría Nº 59 - barrio Belén

Además, en la Manzana 17 se denunció el robo de un celular perteneciente a un niño, hecho que generó especial indignación y preocupación entre los residentes de la zona.

“Ni los niños pueden jugar tranquilos por los robos que hay”, expresó uno de los vecinos. Otro habitante del barrio aseguró: “Aquí toda la gente es muy trabajadora y en dos segundos te roban”.

Ante esta situación, los vecinos reiteraron el pedido de mayor seguridad y reclamaron mayor presencia de efectivos policiales para prevenir nuevos hechos delictivos.