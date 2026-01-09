Lionel Scaloni habló de todo: su reunión con Messi, lo que se viene y la lista para el Mundial

El entrenador de la Selección Argentina contó detalles de su encuentro con el 10 y explicó cómo se arma la lista rumbo al Mundial

Hoy 19:25

Lionel Scaloni volvió a hablar públicamente y dejó varias definiciones en una entrevista con AFA Estudio. El DT de la Selección Argentina contó detalles de su reciente reunión con Lionel Messi en Funes tras las fiestas, se refirió a la situación de Thiago Almada, que podría dejar el Atlético de Madrid, y explicó cómo trabaja en la conformación de la lista para el próximo Mundial.

Sobre su encuentro con Messi, Scaloni relató: “Con Leo me junté porque estábamos cerca. Tomamos un café. Los que lo conocemos sabemos que no se va a relajar nunca. Es un competidor nato. Quiero estar siempre. Eso es muy importante para los compañeros. Que un capitán se comporte de esa manera. Viene a jugar siempre. Es un legado que va a dejar y lo tienen que agarrar los que vienen atrás”.

El DT aclaró que no hablaron puntualmente del Mundial: “No hablamos del Mundial. Ya se verá. Falta, como dice él, para eso. No hay que agobiarlo y dejarlo tranquilo”, aseguró, bajándole dramatismo a cualquier especulación sobre la participación de la Pulga en la Copa del Mundo.

Scaloni también explicó que maneja una prelista amplia antes de definir los convocados: “Tenemos una lista de aproximadamente 50 futbolistas antes de armar la lista final. En el Mundial pasado tuvimos la experiencia de jugadores que se lesionaron muy cerca de la fecha. No hay que descartar a nadie”, detalló.

Consultado por el futuro de Thiago Almada, quien podría dejar el Atlético de Madrid con Palmeiras como principal interesado, fue claro: “No tendríamos que meternos. Nunca lo hicimos. Una vez que tome la decisión, solamente analizaremos lo futbolístico. El caso de Thiago es lo mismo: no sé qué va a pasar con él, pero la decisión que tome la valoraremos. Es un futbolista importante para nosotros. El rendimiento será el que decida al final, no la liga o el equipo”.

En la misma línea habló de Valentín Carboni, flamante refuerzo de Racing: “Siempre estuvo en la órbita. No tenía minutos y está bueno que haya decidido salir para mostrarse. No nos interesa en qué fútbol o país esté, nos interesa que juegue. En Argentina es mejor porque lo tenemos cerca. Me pone contento que haya tomado esta decisión”.

Además, analizó a los rivales del grupo en el Mundial: señaló que Argelia es un rival a temer, que Jordania hizo una gran Copa Asia y que Austria tiene un entrenador que presiona muy bien. Finalmente, explicó por qué mantiene la base del equipo: “No nos dieron motivos para cambiar. Se lo han ganado. Tienen que estar bien cerca de los partidos. Lo trascendental será a partir de marzo. Se necesita también esa cuota de suerte para que lleguen óptimos”.