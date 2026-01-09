Rosario Central sueña con Lo Celso: la postura del jugador y la traba con Betis

El Canalla inició contactos con el mediocampista de la Selección Argentina. De todas formas, el club español sólo lo dejaría ir por una venta: piden 15 millones de euros.

Hoy 20:17

Rosario Central se prepara para un intenso 2026 (con la Copa Libertadores en el horizonte) y sigue activo en el mercado de pases. Luego de abrochar los primeros tres refuerzos, ahora la dirigencia inició contactos nada menos que por Giovani Lo Celso, el gran sueño.

Los directivos se comunicaron con el mediocampista de la Selección Argentina para consultarle por su situación. El deseo es concretar su regreso y juntarlo con Ángel Di María, su amigo y viejo socio tanto del PSG como de la Albiceleste.

El futbolista -quien también estuvo en el radar del Inter Miami recientemente- estaría dispuesto a volver al conjunto rosarino: su principal objetivo es ir al Mundial 2026 y necesitar sumar minutos, algo que le está costando en los últimos encuentros en el equipo de Manuel Pellegrini.

Sin embargo, la gran traba es económica. Real Betis pide cerca de 15 millones de euros por su ficha, algo imposible de pagar para Rosario Central. En este contexto, según le informaron a TyC Sports , su regreso podría darse sólo si logra salir como libre (aún tiene contrato hasta junio de 2028). Salvo un giro inesperado durante el mercado de pases, actualmente es muy difícil que se concrete su vuelta.

Pellegrini se refirió a la posibilidad de la salida del futbolista en esta ventana de transferencias. "Para mí es imposible cerrar la puerta de salida de nadie. Son decisiones que no depende sólamente del cuerpo técnico. Sí le puedo asegurar que Gio está considerado como uno de los jugadores más importantes del plantel y lo va a seguir siendo, por lo menos desde el punto técnico mío", expresó en rueda de prensa.

Giovani Lo Celso -bicampeón de América con la Selección y quien se perdió el Mundial de Qatar 2022 por lesión- se formó en el Canalla y brilló de la mano de Eduardo Coudet entre 2015 y 2016, antes de saltar al PSG a cambio de 15 millones de euros, una venta que fue histórica para el club rosarino. A casi una década de su partida, Central sueña con su regreso y juntarlo con Ángel Di María para disputar la Libertadores.