Filtran el video que grabó el oficial de migraciones cuando mató a una mujer en Minnesota

Las imágenes muestran el tenso momento previo a que un agente de ICE disparara contra la mujer dentro de su camioneta. El caso reavivó la polémica en Estados Unidos y generó fuertes reacciones políticas.

09/01/2026

Un fuerte video que se conoció en las últimas horas revela los últimos minutos con vida de Renee Nicole Good, la mujer de 37 años asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Minnesota, Estados Unidos.

Las imágenes, difundidas por el medio Alpha News, fueron grabadas con el celular del propio oficial y muestran la secuencia previa al disparo fatal. El material dura apenas 47 segundos, pero expone con crudeza la tensión del momento.

En el video se ve a Renee dentro de su camioneta, acompañada por su esposa, Rebecca Good, mientras mantiene un intercambio con el agente de migraciones, identificado como Jonathan Ross. En el interior del vehículo también se observa a la mascota de la familia, ajena a la dramática situación.

“Está todo bien, amigo. No estoy enojada”, se escucha decirle Renee al oficial, mientras este rodea la camioneta sin dejar de filmar. Segundos después, la pareja de la mujer comienza a discutir con el agente y, metros más atrás, se percibe la llegada de otros efectivos.

Uno de los oficiales le ordena a Renee que descienda del vehículo. Sin embargo, la mujer acelera con la aparente intención de escapar. En ese instante, la imagen se sacude y se escuchan tres disparos.

La camioneta logra alejarse unos metros, pero poco después se oye el impacto contra un auto estacionado. Minutos más tarde, personal médico confirmó que Renee Nicole Good murió en el lugar.

Tras el hecho, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el agente actuó en “defensa propia” y calificó el episodio como una respuesta a un supuesto “acto de terrorismo”. “Atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo”, publicaron desde el organismo en la red social X.

Esa postura fue respaldada por el vicepresidente JD Vance, quien compartió el video y afirmó: “A muchos les han dicho que este agente asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”.

Días antes, el presidente Donald Trump también había defendido el accionar del oficial. Según el mandatario, la víctima “estaba muy alterada, obstruyendo y resistiéndose” y luego “atropelló de forma violenta, intencionada y viciosa al agente de ICE”.

Desde la cuenta oficial de la Casa Blanca reforzaron el mensaje: “Apoyamos a los valientes hombres y mujeres de ICE y de las fuerzas del orden que arriesgan todo para mantener seguras a nuestras comunidades”.

La difusión del video volvió a instalar el debate sobre el accionar de las fuerzas federales, el uso de armas letales y los operativos migratorios en Estados Unidos.