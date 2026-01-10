Inhabilitan hasta 2099 a Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, tras chocar alcoholizada

La joven, pareja del militante Iñaki Gutiérrez, manejaba con 1,89 g/l de alcohol en sangre cuando se subió a la vereda e impactó contra un poste. El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso una inhabilitación preventiva para tramitar licencia de conducir.

Hoy 01:59

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires resolvió inhabilitar hasta el año 2099 a Eugenia Rolón, la influencer libertaria de 23 años que protagonizó un choque en Mar de Ajó mientras conducía alcoholizada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de una inhabilitación preventiva, que le impide tramitar la licencia de conducir en esa jurisdicción y deja un antecedente a nivel nacional, según informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves, en Rivadavia al 420, cuando la joven —pareja del militante de La Libertad Avanza Iñaki Gutiérrez— perdió el control de su vehículo e impactó contra un poste de alumbrado público.

De acuerdo al reporte policial, minutos antes del choque, personal de seguridad y agentes de Tránsito habían advertido que el automóvil circulaba con maniobras imprudentes. Poco después, un video que se viralizó en redes sociales permitió observar la secuencia completa: Rolón giró en “U”, se subió a la vereda y terminó chocando de frente.

La influencer conducía un Honda Fit, que fue secuestrado en el lugar junto con las llaves. El rodado quedó incautado en una dependencia policial. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron heridos.

Rolón fue sometida a un test de alcoholemia, que arrojó 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido. Por este motivo, fue demorada y quedó a disposición de la Justicia.

Quién es Eugenia Rolón, la influencer libertaria involucrada en el choque

Eugenia Rolón es oriunda de San Lorenzo, Santa Fe, y cuenta con una fuerte presencia en redes sociales, donde se define como “cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina”. Es militante de La Libertad Avanza y actualmente administra la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei.

En X supera los 200 mil seguidores, en TikTok ronda los 220 mil, y en Instagram acumula más de 360 mil. En sus perfiles suele respaldar activamente las políticas del Gobierno nacional.

Según relató en distintas oportunidades, comenzó a militar las ideas libertarias a los 16 años, luego de conocer a Milei en una conferencia en la Universidad Nacional de Rosario. Durante los primeros meses del actual mandato, estuvo a cargo de las redes sociales de la vicepresidenta Victoria Villarruel, función que dejó tras la interna política dentro del espacio.

El caso generó una fuerte repercusión en redes y volvió a poner el foco en la conducción bajo los efectos del alcohol y sus consecuencias legales.