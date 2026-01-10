¿Se acabó el amor?: Ian Lucas y Evangelina Anderson, en crisis

Todo ocurrió muy rápido: Evangelina Anderson e Ian Lucas se conocieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity y el flechazo fue inmediato. Sin embargo, la relación duró poco y, según trascendió, la pareja se habría separado.

Evangelina Anderson e Ian Lucas habrían puesto fin al romance que habría iniciado hace apenas unos meses durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Sin dudas, por la diferencia de edad y el impacto que generó, la relación entre la modelo y el influencer fue una de las más comentadas de los últimos tiempos. Ella venía de dar vuelta la página tras su separación de Martín Demichelis y todo indicaba que había encontrado en Ian un sostén emocional importante. Sin embargo, con el paso de las semanas, ese vínculo que parecía firme comenzó a diluirse y hoy todo apunta a que la historia llegó a su fin.

Guido Zaffora contó la noticia en El Observador, donde además detalló los motivos que habría llevado a que ambos decidieran abrirse de la vida del otro: "Separados, en crisis, confirmado desde MasterChef Celebrity, separados Ian Lucas y Evangelina Anderson".

Además, el periodista reveló que las diferencias en torno a la exposición pública habrían sido un factor clave en la ruptura: "Se cortó la onda entre ellos. Ian no es mediático y Eva si, ahí estuvo el cortocircuito. Hay que buscar en las declaraciones de ellas que no le gustaron a él".

La frase de Evangelina Anderson que molestó a Ian Lucas

Según trascendió, Evangelina Anderson e Ian Lucas no habrían estado en la misma sintonía emocional. Mientras el influencer se tomó el vínculo con seriedad y se entusiasmó con ese shippeo que fue creciendo de manera pública, la situación terminó resultándole dolorosa.

Más allá de si las expectativas estaban habladas o no en el plano privado, Ian apostó al vínculo con la ilusión de que pudiera prosperar. De hecho, en más de una oportunidad señaló que le parecía "la mujer más hermosa del país". En cambio, la mirada de Anderson habría sido distinta: su acercamiento habría sido genuino, pero sin el mismo nivel de compromiso emocional, y también en el marco de una mayor exposición dentro de MasterChef Celebrity (Telefe).

En ese contexto, una declaración de parte la modelo parece que terminó marcando el quiebre entre ambos y dejando en evidencia que no estaban parados en el mismo lugar.

Desde SQP (América TV) increparon a la bailarina para preguntarle sobre su actualidad y, al momento de consultarla sobre “su corazón”, la rubia aseguró que está muy bien, “sin ganas de enamorarse, ni de conocer a nadie”. “Solo quiero trabajar y estar con mis hijos”, enfatizó.

Sobre Ian, en tanto aseguró: “Somos funcionales al show, somos compañeros. Ese jueguito sirve y lo seguimos”. Cuando el periodista le preguntó si ese juego puede pasar a ser verdad, la ex de Demichelis fue determinante: “No. Si querés te miento".