¡Atención! WhatsApp dejará de funcionar en todos estos celulares a partir del 15 de enero

Desde el 15 de enero de 2026, WhatsApp sólo funcionará en equipos que cuenten con versiones mínimas actualizadas de sus sistemas operativos. En el caso de los teléfonos de Apple, el requisito será tener instalado iOS 15.1 o superior. Los modelos que no puedan alcanzar esa versión quedarán sin acceso a la app.
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Ya para los dispositivos con sistema Android, WhatsApp exigirá Android 5.0 o versiones posteriores. Aquellos modelos que quedaron estancados en ediciones anteriores del sistema ya no podrán ejecutar la aplicación ni recibir mejoras.
Dentro del grupo de celulares Android afectados aparecen:
- HTC One M8
- LG G3
- LG Optimus L7 II
- LG Nexus 4
- Huawei Ascend Mate
Estos teléfonos no reciben parches de seguridad ni actualizaciones, lo que los vuelve incompatibles con las exigencias actuales de la plataforma.
¿Qué les pasará a los usuarios afectados?
Quienes tengan alguno de estos dispositivos notarán cambios en el funcionamiento de WhatsApp una vez llegada la fecha límite. En algunos casos, la aplicación dejará de abrirse, pero en otros permitirá el acceso, aunque sin la posibilidad de envío y recepción de mensajes. Tampoco será posible descargar nuevas versiones desde las tiendas oficiales.
Previo al 15 de enero, la app mostrará avisos reiterados sobre el fin de la compatibilidad. Estos mensajes sugerirán actualizar el sistema operativo o cambiar de equipo. Si el celular aún admite una actualización a una versión compatible, ese paso alcanzará para mantener el servicio activo.
Desde la empresa recomiendan realizar una copia de seguridad antes del bloqueo definitivo. De esa manera, los chats, fotos y videos quedarán guardados en la nube y podrán recuperarse en un dispositivo nuevo. En iPhone, la verificación del sistema se realiza desde Ajustes, General e Información. En Android, el dato aparece en Configuración y Acerca del teléfono.
Si el equipo no permite actualizar el sistema, la única opción para seguir usando WhatsApp será pasarse a un celular más reciente.