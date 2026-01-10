Marcelo “Teto” Medina reveló que lucha contra un cáncer y envió un mensaje de aliento a sus seguidores

El conductor compartió en redes sociales su diagnóstico de cáncer de colon con metástasis en el hígado, relató su operación y alentó a vivir la vida con garra, amor propio y actitud positiva.

Hoy 08:29

En las últimas horas, Marcelo “Teto” Medina contó en su cuenta de Facebook que fue diagnosticado con cáncer de colon con metástasis en el hígado y lo operaron. Tras revelar detalles de su estado de salud, el conductor se filmó en modo selfie con su celular y dejó un mensaje de aliento.

“Amigos de las redes, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, recuerden siempre, la vida te va a poner un montón de obstáculos, pero si te pone la vida obstáculos es porque sabe que los vas a poder pasar. Nada, nada, nada de lo que te aparezca en tu vida no vas a poder soportarlo. Hay que ponerle garra y hay que ir para adelante. La vida es maravillosa, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Recuerden eso“, dijo mientras caminaba por la calle.

El presentador también aconsejó tener amor propio y no estar pendiente al qué dirán: “Y después piensen, quiéranse, ámense. Y finalmente, recuerden siempre que hay que quererse mucho y no estar pendiente de lo que dicen los demás de uno. Muchas veces las cosas que dicen de vos hablan de la frustración del otro y no de vos”.

“Así que recordá: si vos tenés un sueño, perseguilo. Andá para adelante, anda para adelante que vas a poder, porque se puede. El único obstáculo sos vos, tu cabeza”, insistió.

Por último, cerró con un agradecimiento a sus fans: “Les mando un beso enorme, los quiero un montón. Y a meterle para adelante, que la vida es maravillosa y hay que vivirla. Chau”.