Acuerdo UE–Mercosur: qué efectos tendrá en las exportaciones, la industria y las inversiones argentinas

Tras 25 años de negociaciones, el bloque europeo aprobó el acuerdo con el Mercosur, que reduce aranceles, garantiza acceso preferencial a productos clave y promete mayor previsibilidad para empresas e inversores en Argentina.
Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur avanzó este viernes luego de la aprobación política del bloque europeo. Ahora resta que el bloque sudamericano otorgue el visto bueno final, una firma que se espera para el 17 de enero, para luego iniciar la etapa de aprobaciones parlamentarias, tras la cual el entendimiento podría comenzar a regir. Ello podría suceder, según la UE, hacia fin de año.
El proceso abrió interrogantes sobre su impacto en la región y, en particular, sobre las implicancias concretas para la Argentina, la industria local y el perfil exportador. El texto se estructuró sobre tres pilares —comercial, político y cooperación— y fijó compromisos amplios que alcanzan al comercio exterior, al marco regulatorio y a las relaciones económicas entre ambas regiones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno festejaron los avances y auguraron crecimiento en las exportaciones y las inversiones a partir del acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores señaló este viernes que se trató del “entendimiento más ambicioso alcanzado entre ambos bloques tras más de tres décadas de negociaciones” y que “la Argentina y los países del Mercosur accederán de manera preferencial al mercado europeo, definido como la tercera economía global, con 450 millones de consumidores y una participación cercana al 15% del producto bruto mundial”.
Según un documento difundido entre periodistas por la delegación argentina de la UE, “se espera que el acuerdo impulse el comercio bilateral. Se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten en un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la UE aumentarían en un 17% (48.700 millones de euros y 8.900 millones de euros, respectivamente)”.
Los beneficios del acuerdo
A partir del acuerdo, la Unión Europea elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorga acceso preferencial para otro 7,5%, de modo que el 99% de las exportaciones agrícolas del bloque quedarán alcanzadas por los beneficios del entendimiento. Según señaló Quirno, el esquema fijó reglas claras para el comercio, la inversión y el empleo entre ambas regiones. A su vez, se eliminan el 91% de los aranceles que hoy el bloque sudamericano le impone a los productos europeos.
Un informe elaborado por la Fundación INAI describió a la Unión Europea como un mercado de alto poder adquisitivo, con un ingreso per cápita promedio cercano a los USD 43.000 anuales y un producto bruto estimado en USD 19,5 billones. En 2024, el bloque importó productos agroindustriales por unos USD 220.000 millones, mientras que la Argentina explicó alrededor del 3% de ese total. Frente a ello, el acuerdo otorga condiciones preferenciales que colocan a la oferta argentina en igualdad de condiciones frente a competidores que ya cuentan con acuerdos comerciales con la UE.
Según indicó el consultor y experto en comercio internacional Marcelo Elizondo, la Unión Europea representa un mercado de enorme relevancia comercial, ya que importa bienes por unos USD 2,8 billones —más del 10% del total mundial— y servicios desde fuera del bloque por más de USD 950.000 millones, cerca del 15% del total global. En este sentido, “el acuerdo con el Mercosur facilitará el comercio y atraerá inversiones, al mejorar el marco regulatorio (bajas de aranceles), y en un contexto en el que las empresas europeas concentran los mayores flujos de inversión externa y mantienen un rol central en América Latina”.
“El acuerdo tiene importancia no tanto en la creación de comercio en el corto plazo, porque la mayoría de los productos de interés que tenemos recién en el año siete o diez van a entrar a arancel cero a Europa, y los otros productos, como por ejemplo las carnes, siempre van a estar con cuotas. Pero lo más importante con Europa es que tenemos previsibilidad de reglas, particularmente reglas sanitarias, ambientales y sociales, donde Europa siempre es el bloque que más interviene con medidas para arancelarias”, opinó el titular de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, ante la consulta de Infobae.
Idígoras, quien ha sido funcionario argentino de Cancillería y representó al país ante la UE y en otras negociaciones comerciales, planteó además que “firmar un acuerdo le genera al país una relación de preferencia, donde se puede negociar de una manera distinta todo ese tipo de reglas, y finalmente promover inversiones europeas”. Por otro lado, “la agricultura europea está en un proceso de reducción o extinción en los próximos años. Por lo tanto, la industria alimenticia de Europa tiene que mirar el Mercosur como un lugar de inversión y desarrollo de sus producciones, remarcó.
A su turno, el economista Dante Sica, titular de Abeceb, señaló a este medio que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea envía una señal clave para los inversores, al alinear normas y reglas locales con estándares regulatorios de primer nivel a escala global. Indicó que este “benchmark” regulatorio resulta especialmente relevante para la Argentina, ya que refuerza la seguridad jurídica y consolida la confianza en un país con antecedentes de incumplimientos contractuales, en un contexto en el que Europa observa con atención el rumbo económico local.
Sica sostuvo además que el acuerdo abrirá un mercado de altos ingresos para numerosos sectores industriales argentinos, dado que los aranceles para ingresar a la Unión Europea bajarán a cero de manera inmediata, mientras que la apertura del Mercosur se aplicará de forma escalonada en plazos de cinco, diez y quince años. En ese marco, afirmó que el entendimiento no implicará un impacto negativo para la industria local, sino que reforzará la necesidad de mejorar la competitividad y avanzar en reformas estructurales, al tiempo que permitirá competir con una industria europea que enfrenta costos laborales y energéticos más elevados.
El impacto del acuerdo UE–Mercosur en la Argentina, en cifras
El acuerdo estableció un conjunto de compromisos que alcanzan de manera directa a la estructura productiva, exportadora y regulatoria de la Argentina. Según los informes del INAI, de la consultora Abeceb y de la propia UE, los principales impactos se ordenaron en los siguientes ejes:
Apoyos empresarios
Los avances en el acuerdo UE-Mercosur fueron ampliamente apoyados por los diversos sectores empresarios. Desde el sector comercial, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su satisfacción por el avance del entendimiento. La entidad sostuvo que el acuerdo favorecerá a empresas y consumidores de ambos bloques y reiteró su respaldo a una mayor integración internacional. Su presidente, Mario Grinman, señaló que la aprobación representa un paso adelante tras un proceso extenso y complejo y destacó la necesidad de modernizar el Mercosur para facilitar la inserción global de la Argentina.
A su vez, los miembros del Grupo de los 6 (G6) también expresaron su satisfacción, ya que “constituye un paso más hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques de naciones”. “El intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y de Europa, en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes. Argentina necesita aumentar sus exportaciones, lo que a su vez generará más empleo de calidad”, precisaron las seis cámaras que componen el grupo (UIA, SRA, CAC, Bolsa, Adeba y Camarco).
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) también manifestó su apoyo. “La celebración de acuerdos comerciales y de inversiones que permitan el acceso a nuevos mercados con criterios de reciprocidad y asegurando resultados equilibrados, resultará muy positivo para el desarrollo económico y social de nuestro país”, destacó la entidad que dirige Jaime Campos.